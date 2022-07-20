قال نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الجنفاوي، ان شروط القبول والتسجيل لفئة غير محددي الجنسية فيها إجحاف كبير بحقهم، موضحا أن الكثير من آباء وأجداد هذه الشريحة ضحوا بأرواحهم إبان الاحتلال العراقي للكويت ويستحقون الرأفة بأحوالهم وتمكينهم من استكمال دراستهم أو على الأقل إتاحة الفرصة للمتفوقين منهم للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة.



وأوضح الجنفاوي أن هناك قرارا سابقا بتخصيص 50 مقعدا للمتفوقين من غير محددي الجنسية بكل من جامعة الكويت و«التطبيقي» ولايزال القرار ساريا بجامعة الكويت إلا أن الهيئة قامت بتجميده وحرمان هذه الشريحة من أي فرصة لاستكمال تعليمهم، مناشدا وزير التربية ومدير عام الهيئة بنظرة رحمة واستعطاف لهذه الشريحة وقبول المتفوقين منهم في كليات ومعاهد الهيئة للتخفيف من معاناتهم والاستفادة منهم بعد التخرج كونهم متفوقين ومتميزين في دراستهم.