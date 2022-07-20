استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي سفير مملكة البحرين الشقيقة في الكويت صلاح علي المالكي والمستشارة الثقافية بسفارة البحرين لولوة البنعلي، وشهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت وجامعات مملكة البحرين في مجال أوجه التبادل الأكاديمي والطلابي بين الطرفين بهدف تبادل الثقافات.



وأشاد سفير البحرين بدور جامعة الكويت خلال مسيرتها التعليمية العريقة المشهود لها في المنطقة في تزويد المملكة الشقيقة بالخريجين الذين تقلدوا مناصب قيادية مرموقة في المملكة، حيث يفخر البحرينيون بجهود جامعة الكويت واهتمامها المتواصل بطلبة مملكة البحرين المبتعثين إلى الكويت، إضافة إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي.



كما استقبل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد إيراني.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والجامعات وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي، بالإضافة إلى بحث أوجه التبادل الطلابي، والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية وزيادة العمل على تعزيزها وتطويرها.