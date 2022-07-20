عبدالعزيز الفضلي



تغلق وزارة التربية اليوم الأربعاء باب التسجيل في مشروع الفاقد التعليمي الذي بدأ العمل به منذ الأحد الماضي، حيث خصصت الوزارة 9 مراكز للدراسة في مختلف المناطق التعليمية منها 3 مراكز تدريب في الجهراء وحولي ومبارك الكبير إضافة إلى 6 مدارس.



وقالت مديرة مركز الأحمدي للبنات في مدرسة عزة بنت الحارث انتصار الشلاحي في تصريح لـ «الأنباء»، انه نظرا لإيجابية المشروع ودوره الكبير في علاج مواطن الضعف والمهارات المفقودة لدى الطالبات فقد استقبل المركز عددا من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم، مشيرة الى ان الإقبال كان جيدا.