تمتد رحلة الشراكة بين الجامعة الأمريكية في الكويت وكلية دارتموث منذ 19 عاما، ويبقى السؤال، كيف استطاعت المؤسستان تخطي الحواجز المكانية طوال هذه المدة؟ وكيف اندمج أفراد من ثقافات مختلفة في مجتمع واحد من المتعلمين المنفتحين على العالم والمتعطشين لمفهوم التعليم مدى الحياة؟



تعد الأنشطة التي حدثت هذه السنة مثالا واضحا للعلاقة المتأصلة بين الجامعة الأمريكية في الكويت وكلية دارتموث، فقد اعتاد وفد من كلية دارتموث زيارة الجامعة بصورة دورية، حيث يقوم منتسبو الجهتين بمناقشة سبل تعزيز هذه العلاقة وتطوير الجانب الأكاديمي، ويتطلع الجانبان إلى خلق فرص جديدة للتعاون في المستقبل.



وقد رحبت الجامعة الأمريكية في الكويت بالمدير التنفيذي ومنسق العلاقات في برنامج Dartmouth-AUK د.ديل ايكلمان، ونائب مدير البرنامج كيري لوفر، حيث عقد عدد من اللقاءات مع رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد، والنائب التنفيذي لرئيس الجامعة أمل البنعلي، إضافة إلى عمداء الكليات ورؤساء البرامج وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعدد من الطلبة المتدربين.



وتم تداول الأفكار والمقترحات التي تساهم بدعم الروابط بين المؤسستين، حيث ساهموا في إنماء الحوار العابر للثقافات بمناقشة الأهداف المشتركة، والمبادرات التي قد تفتح آفاقا جديدة لتطوير الشراكة بين الجامعة والكلية.



وزار الوفــد عـــــددا من الفصول الدراسية بالجامعة، حيث انخرطوا في حوار مفتوح مع الطلبة، الأمر الذي أكد على اتباع قيم الآداب الحرة وأعلى معايير التدريس بالجامعة.



واختتم الأسبوع بأنشطة تضمنت عرضا تقديميا من ايكلمان ولوفر بعنوان «الروابط بين كلية دارتموث والجامعة الأمريكية في الكويت: ما الذي تعنيه لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟».



ويزور 6 طلبة من الـ AUK كلية دارتموث، حيث حصل 4 منهم على فرصة للتدريب داخل الكلية وشارك طالبان في برنامج التبادل الطلابي.