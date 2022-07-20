عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان قرارا وزاريا سيصدر خلال اليومين المقبلين لتعديل ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين وبالتحديد بند عدد ايام العمل، على ألا تقل مدة أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2022/2021 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016.



وأوضحت المصادر ان قطاعي التعليم العام والإدارية قاما بمراجعة القرار المعدل ورفعه الى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والذي سيقوم باعتماده بشكل رسمي، منوهة بأنه سيتم بعد ذلك استكمال اجراءات تقييم الهيئات التعليمية ومنح المستحقين المكافآت.