لامست عملة بيتكوين أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، متجاوزة 24 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض للمرة الأولى خلال 3 أيام، حيث جاءت ارتفاعات بيتكوين بعد أن كشفت شركة تسلا، أنها باعت نحو 75% من حيازاتها من العملة المشفرة خلال الربع الثاني بقيمة مليار دولار.



وقالت «تسلا» إن ضعف بيتكوين أثر على أرباحها في الربع الثاني، وأنها حولت 75% من حيازتها من العملة المشفرة إلى أوراق نقدية لدعم السيولة خلال فترة إغلاق كوفيد في الصين.



وقالت تسلا في بيان أرباحها إن التحويلات أضافت 936 مليون دولار نقدا إلى الميزانية العمومية للشركة، ولم تحدد الشركة المصنعة حجم الضرر.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن اهتمامه بعملتي بيتكوين ودوجكوين وسمح في وقت من الأوقات للعملاء بشراء سيارات الشركة الكهربائية باستخدام بيتكوين قبل أن تعلق لاحقا خيار الدفع عن طريق بيتكوين مشيرة إلى مخاوف بيئية بشأن تعدين العملة المشفرة.



واكتسبت بيتكوين حوالي 4.2% في التداولات، لكنها انخفضت بما يصل إلى 1.6% في المنطقة الحمراء بعد إعلان تسلا.