أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب.



ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



ويبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وذلك عن أسبوعين بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك بإجمالي 10 فائزين وهم: خالد عمرو أحمد أسعد عوض، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج، علي حسن علي المطوع، عبير أحمد اوقيان العازمي، نورا رعد أحمد الهزاع، غدير عزمي أحمد عبدالرزاق، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، تركي طلال تركي العتيبي، شموخ محمد عبدالرحمن العجمي، محمد عبدالرحمن محمد الحسينان.



من جانب آخر، أكد مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة عبدالله الشعيل أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».