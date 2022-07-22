ارتقى هاتف هواوي Mate Xs 2، الهاتف الذكي الرائد الجديد القابل للطي من هواوي، بتصميمات رائعة إلى مستويات أعلى. يتميز هذا الهاتف القابل للطي المثالي بأنه مسطح للغاية، ورفيع للغاية، وخفيف للغاية، ومتين للغاية، وذلك بفضل مجموعة الأجهزة المبتكرة وتجربة الهاتف الذكي السلسة. ويعتبر تصميم جناح الصقر الجديد للهاتف أسلوبا فريدا وعمليا لأنه يجلب معه عددا كبيرا من المزايا من حيث الجماليات وسهولة الاستخدام.



وعند فتحه، يحتوي هاتف Mate Xs 2 على شاشة True-Chroma قابلة للطي مقاس 7.8 بوصات، مع نسبة عرض 8: 7.1 عند طيه، يبلغ مقاس الشاشة 6.5 بوصات بنسبة عرض 19: 9، يمكن مقارنتها بهاتف ذكي نموذجي غير قابل للطي. بدقة تبلغ 2480 × 2200 وكثافة بكسل تبلغ 424 بكسل في البوصة يعني أنها تتمتع بأعلى دقة وكثافة بكسل بين الهواتف القابلة للطي. توفر شاشة True-Chroma القابلة للطي فائقة الوضوح نصوص بوضوح أكثر وصورا بدقة أعلى لتجربة بصرية رائعة.



ويتكون نظام كاميرا True-Chroma على هاتف Mate Xs 2 من كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تصوير عريضة جدا بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، وتعمل Optics HUAWEI XD المحسنة، مع تقنية استعادة المعلومات الجديدة تماما، على زيادة وضوح الصورة بنسبة 10%. من خلال الاستفادة الكاملة من محرك صور HUAWEI XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine، إلى جانب مستشعر الطيف متعدد القنوات ذي 10 قنوات ومعايرة الألوان بأكثر من 2000 لون في مجموعة ألوان كاملة P3، يتيح هاتف HUAWEI Mate Xs 2 للمستخدمين التقاط جميع أنواع الصور بحيوية كاملة.



ويوفر هاتف Mate Xs 2 عمر بطارية رائعا مع بطارية عالية السعة تبلغ 4600 مللي أمبير في جسمه المضغوط. ويدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 90% في 30 دقيقة فقط. يستخدم الهاتف تقنية الشحن المتوازي المبتكرة التي تزيد من سرعة الشحن بنسبة 15%، التي تتيح للمستخدمين الشحن بأمان وبسرعة.