سلمت بورشه أكثر من ‎75000 سيارة تايكان جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم منذ أن طرحت أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل في نهاية عام 2019‏. وتعتزم الشركة قريبا طرح تحديث شامل لجميع الطرازات، حيث سيجري تحديث برنامج التشغيل لجميع الطرازات إلى إصدار العام ‎2023 بغض النظر عن عمر السيارة ومحركها وتصميم هيكلها، وسيتم التحديث حسب المواصفات الخاصة بكل دولة‏.



وسيستفيد العملاء، اعتمادا على وقت تسليم سياراتهم، بالعديد من المزايا تتضمن زيادة كفاءة منظومة الحركة بالإضافة إلى تحسينات نظام بورشه للتحكم بالاتصالات وإضافة العديد من الوظائف الجديدة، وكذلك تطوير نظام بورشه «كونيكت» وأنظمة مساعدة السائق، ويتضمن التحديث أيضا خيار فتح الوظائف والتجهيزات الفردية بعد شرائها من بورشه (الوظيفة عند الطلب) وسيعزز إمكانات التحديث عن بعد لجميع طرازات تايكان. وتقدم الشركة هذا التحديث مجانا للعملاء، حيث يمكن الحصول عليه بزيارة مركز خدمة بورشه‏.



وقال كيفن جيك، نائب الرئيس لخط إنتاج سيارة تايكان: ستتيح هذه الحملة لجميع العملاء الاستفادة من التطوير المستمر لسيارة تايكان، حيث أجرينا تحسينات شاملة على جميع الطرازات منذ العام ‎2019. وأضاف: تمت إضافة وظائف جديدة وتعديل وظائف أخرى لتعزيز تجربة العملاء، وسيشعر أي شخص يقود سيارة تايكان من السيارات التي تم إنتاجها في البداية بالتطورات الكبيرة التي أضيفت بعد تنفيذ هذا التحديث. وتسمي بورشه هذا التحديث داخليا باسم «uPdate»، لأن طراز عام ‎2023 الذي بدأ إنتاجه في يوليو ‎2022 يحمل الحرف ‹P›.



ويعتمد نطاق التحديث والوقت الذي يستغرقه في مركز الخدمة، على حالة برنامج التشغيل الحالي للسيارة، فكلما كانت السيارة أقدم سيتم تثبيت المزيد من التحسينات والابتكارات‏.



ووفرت الشركة مؤخرا إمكانية تغيير الشاحن المدمج في السيارة بآخر بقوة ‎22 كيلووات على نفقة العملاء أثناء زيارة مركز الخدمة لتحديث برنامج تشغيل السيارة، مما سيعزز سرعة شحن البطارية في الطرازات الأعلى. كما يشمل التحديث في أوروبا وأمريكا الشمالية تفعيل وظيفة «التوصيل والشحن»، مما يتيح إمكانية الشحن والدفع بسهولة بدون استخدام البطاقة الائتمانية أو أي تطبيقات، فبمجرد توصيل كابل الشحن تنشئ تايكان اتصالا مشفرا مع محطة الشحن المتوافقة مع هذه الوظيفة، لتبدأ عمليات الشحن ودفع التكاليف أوتوماتيكيا‏.



لمحة عن أهم التحديثات



منظومة الحركة: عند اختيار وضع القيادة العادي (Normal) أو الموفر للطاقة (Range) سيتم فصل المحرك الكهربائي الأمامي وإيقاف تشغيله في طرازات الدفع الرباعي في حال التحميل الجزئي. إضافة إلى ذلك، لن تنقل أي حركة إلى المحورين عند ترك السيارة تسير في حالة اللاتعشيق أو عندما تكون في حالة توقف تام، وستعمل هذه الوظيفة على تقليل قوة السحب المهدورة وتزيد من المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لشحن بطاريتها. ويظهر مؤشر الدفع الرباعي حاليا في صورة مؤشر لتدفق الطاقة في الشاشة المركزية، مما يسهل على السائق معرفة حالة نظام الدفع. كما تحسنت استراتيجية استرداد الطاقة، فعلى سبيل المثال تظل إعدادات استرداد الطاقة الأوتوماتيكي مفعلة حتى عندما يغير السائق وضع القيادة، مما يعزز من راحة السائق. وسيتم إدخال هذه التحسينات بأكملها على طرازات ‎2020 و2021 من تايكان‏.



التحكم في درجات الحرارة: يعمل التحديث الجديد على تحسين التحكم في درجة حرارة البطارية، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يمكن من شحن البطارية بسرعة أكبر بشكل عام وباستخدام قدرات شحن متنوعة. وعلى سبيل المثال تستخدم الحرارة المتبددة من أجزاء النظام الكهربائي الأخرى لتنظيم درجة حرارة البطارية بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل زمن الشحن وزيادة المسافة التي تقطعها طرازات ‎2020 و2021 قبل الحاجة لشحن بطاريتها‏.



نظام بورشه للتحكم بالاتصالات ونظام بورشه «كونيكت»: تتضمن أهم التحديثات الجديدة لهذا النظام إضافة وظائف جديدة وتصميم المربعات الملونة على الشاشة الرئيسية وتعزيز سهولة الاستخدام. ويعمل التحديث على تحسين التحكم بالأوامر الصوتية ودمج تطبيق سبوتيفاي في الطرازات التي تم إنتاجها عامي ‎2020 و2021 وحتى منتصف فبراير 2022‏، كما تتوفر وظيفة الاتصال اللاسلكي عبر ‎Android Auto‎‏. ويمكن أيضا تصنيف محطات الشحن واختيارها في نظام الملاحة وفقا لقدرة الشحن. وقد تمت زيادة مساحة شاشة العرض على الزجاج الأمامي لطرازات العام 2021‏، مما يمكن السائق من رؤية خرائط التنقل بوضوح أكبر، إضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى. كما أصبحت وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية متاحة في الطرازات التي أنتجت قبل عام 2023‏.



أنظمة مساعدة السائق: يمكن لبعض الأنظمة الآن تقديم مزيد من الدعم للسائق في عدد أكبر من حالات القيادة، كما تم تعزيز مدى أجهزة الاستشعار الخاصة بنظام المساعدة على ركن السيارة. إضافة إلى ذلك، عملت الشركة على تحسين وظيفة البحث عن أماكن ركن السيارات المتاحة، بحيث يتم الآن عرض المساحات الأصغر للسائق ضمن الاختيارات. وستستفيد طرازات ‎2020 و2021 و2022 من هذه التحسينات‏.



إتاحة الوظائف بعد شراء السيارة (الوظيفة عند الطلب): يمكن حاليا إضافة وظيفة فتح الأبواب وصندوق الأمتعة بدون مفتاح لجميع سيارات تايكان المنتجة في الأعوام ‎2020 و2021 و2022، عند الطلب، كما تمت زيادة خيارات التحديث عن بعد بشكل أكبر لطرازات العام الجديد‏.