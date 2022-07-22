في إطار احتفائه بموسم الحج المبارك، وحرصه على مشاركة حجاج بيت الله الحرام فرحة هذه المناسبة الغالية على قلوب المسلمين جميعا، حرص البنك الأهلي المتحد على تواجد فريقه للمسؤولية المجتمعية في مطار الكويت الدولي لاستقبال الحجاج العائدين من رحلة الحج المباركة وتقديم الهدايا وأجمل التهاني والتبريكات لهم على أداء المناسك وسلامة العودة إلى أرض الوطن، وذلك استمرارا لمبادرة البنك التي بدأها البنك بتوديع المسافرين لأداء مناسك الحج إلى بيت الله الحرام في المطار وتقديم الهدايا لهم، وهو ما يعد لفتة إنسانية طيبة من البنك الذي حرص على مشاركة الحجاج لحظات السفر إلى بيت الله الحرام بما فيها من حماس وشوق لزيارة بيت الله الحرام وتأدية شعائر الحج، وكذلك حرص على استقبال الحجاج ومشاركتهم لحظات فرحتهم بالعودة بعد أن أدوا فريضة الحج وعادوا سالمين إلى وطنهم وذويهم.



وقد أعرب الحجاج عن سعادتهم وتقديرهم لهذا الاحتفاء من فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد والذين كانوا في وداعهم وقدموا لهم الهدايا المتنوعة التي استخدموها أثناء تأدية مناسك الحج، كما كانوا في استقبالهم عن عودتهم بالهدايا أيضا، مؤكدين أن «البنك الأهلي المتحد» كعادته سباق في القيام بالمبادرات الإنسانية التي تؤكد دوره المجتمعي المتميز وحرصه على المشاركة في كل المناسبات الاجتماعية والدينية المهمة.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس المسؤولية المجتمعية والتواصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي إن البنك الأهلي المتحد الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء يضع الأنشطة الدينية على قائمة أولويات برنامجه للعمل المجتمعي، ومن هذا المنطلق قدم هذه المبادرة لدعم حجاج بيت الله الحرام خلال هذه المناسبة المحببة إلى نفوس كل المسلمين.