3.3 مليارات دينار قيمة ملكيات الأجانب في البنوك.. بدعم من ارتفاع أسعار أسهمها



شريف حمدي



حققت البورصة الكويتية العديد من المكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات، في مقدمتها القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم قوي من عدد من المقومات الإيجابية، أبرزها ترقب نتائج النصف الأول من العام الحالي وسط توقعات بأن تأتي هذه النتائج في مجملها مرضية للمساهمين خاصة بعد فتح الباب للتوزيعات المرحلية.



كما عزز أداء سوق الأسهم الكويتي الذي شهد ارتفاعات متتالية على مدار 5 جلسات، عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا بعد تراجعها، ليرتفع سعر برميل النفط الكويتي لأعلى من 110 دولارات، إضافة إلى ذلك التحسن اللافت في أداء الأسواق العالمية التي شهدت ارتداد إيجابي في الجلسات الأخيرة.



وبناء على عودة التوجه الشرائي الذي شمل الكثير من الأسهم خاصة القيادية التي تمتعت بزخم لافت، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 4.2% من الإجمالي بنحو 1.8 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة بنهاية الأسبوع إلى 45.55 مليار دينار، مقابل 43.7 مليار دينار نهاية جلسة الخميس الماضي.



ورغم تحسن أداء السوق بشكل عام وارتفاعه بشكل لافت، فإن السيولة تراجعت مقارنة بالأسبوع الذي سبق عطلة العيد، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 280 مليون دينار بمتوسط يومي 56 مليون دينار مقابل 298 مليون دينار بمتوسط يومي 60 مليون دينار في أسبوع ما قبل العيد، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية خاصة التي تتأهب لعمليات دمج قريبا.



في المقابل ارتفعت أحجام التداول بنسبة 26.5% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 1.057 مليار سهم ارتفاعا من 836 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.7% محققا 387 نقطة مكاسب ليصل إلى 8571 نقطة من 8184 نقطة في جلسة الخميس الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.4% مضيفا 135 نقطة ليصل إلى 5790 نقطة ارتفاعا من 5655 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.2% بمكاسب 310 نقاط ليصل إلى 7670 نقطة ارتفاعاً من 7360 نقطة.



ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم الـ 10 بنوك الكويتية إلى 3.3 مليارات دينار، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 20 الجاري، مقارنة بـ 3.27 مليارات قبل عطلة العيد، ويرجع السبب في زيادة قيمة الملكيات إلى ارتفاع أسعار الأسهم في السوق جراء الإقبال عليها.



وشهدت تعاملات الأجانب على اسهم البنوك توازنا ملحوظا خلال الأسبوع، وذلك من خلال استقرار نسب التملك في اسهم 5 بنوك، هي بنك الكويت الوطني والبنك التجاري والبنك الأهلي والبنك الأهلي المتحد وبنك بوبيان، فيما ارتفعت في بنكين هما بنك الكويت الدولي KIB، وبنك وربة، وتراجعت في 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنكا الخليج وبرقان.



تفصيليا، ارتفعت نسب ملكيات الأجانب في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.01% بنسبة إجمالية 6.15% بقيمة 15.8 مليون دينار، وارتفعت في بنك وربة بنسبة 0.01% بنسبة 4% بقيمة 20.4 مليون دينار، فيما تراجعت ملكيات الأجانب في بيتك بنسبة 0.09% بنسبة 11.29% بقيمة 896.3 مليون دينار.



كما انخفضت نسب ملكيات الأجانب في الخليج بنسبة 0.03% بنسبة إجمالي 15.99% بقيمة 178.1 مليون دينار، وفي برقان انخفضت بنسبة 0.01% لتصل النسبة الإجمالية إلى 17.48% بقيمة 126.4 مليون دينار.