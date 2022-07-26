بدعم من الأمانة العامة للأوقاف، أعلنت جمعية إنسان الخيرية، جمعية نفع عام خيرية كويتية تم إشهارها رسميا من وزارة الشؤون، عن تنفيذ مشروع مصرف عموم الإطعام لدعم الأسر المتعففة وإطعام المحتاجين داخل الكويت وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وفي التفاصيل، أشارت جمعية إنسان الخيرية «انطلاقا من استراتيجيتنا من أجل تعزيز خدماتنا الآلية، وبهدف تسهيل الأمر على المحتاجين وتلبية طلباتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر، تم التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف لتوزيع بطاقات شراء سلع ممغنطة على 450 أسرة متعففة».

وتقدم مدير عام جمعية إنسان مبارك العازمي بالشكر للقائمين على العمل في الأمانة العامة للأوقاف على ثقتهم بجميعة إنسان، والتي تمخضت عن علاقة استراتيجية طويلة المدى من الدعم والتعاون المشترك، متطلعا إلى مزيد من الإنجازات لصالح المجتمع الكويتي.

وأكد العازمي: نبذل قصارى جهدنا في سبيل دعم المشاريع العلمية ومساعدة طالبي العلم، وخاصة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف التعلم سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ونعد بمواصلة مسعانا في سبيل غرس العلم وتخريج جيل جديد من الشباب المثقف والمتعلم بما يسهم في رفعة وطننا، لهذا أطلقنا مشروع كفالة طالب علم إيذانا بقرب المدارس.