











بالتفاؤل والترحيب استقبلت الكويت أمس الأمر الأميري بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء ، فرئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف من الشخصيات القيادية الحكيمة و رجل دولة ناجح عمل طوال مسيرته بعيدا عن الضجيج الإعلامي، مسطرا العديد من الإنجازات في مختلف المرافق التي تولى مسؤوليتها، واضعا نصب عينيه مصلحة المواطن الكويتي، متسلحا بنظافة اليد والخلق الكريم والتفاني في العمل والسعي الدائم الى التطوير والتميز.

فلطالما سعى الشيخ أحمد النواف بكل جهده للارتقاء بالعنصر البشري باعتباره أساس النجاح والركيزة الأساسية لأي عمل متميز، ودائما ما عمل على التصدي لملفات عديدة، فوضع يده على مواطن الخلل وعمل بفطنته على حلها، مستلهما تطبيق القانون سواسية على الجميع بما أسهم دوماً في حفظ الأمن والأمان.

أكثر من 4 عقود قضاها رئيس الوزراء الجديد في خدمة الوطن في مختلف الإدارات والمناصب التي شغلها، فأحدث نقلة نوعية في أداء القطاعات بما يتماشى مع فكره ورؤيته، عبر مكافأة المجد ومحاسبة المقصر وتشجيع الجميع على الانخراط في العمل الجاد.



الحقبة المهمة



ولد الشيخ أحمد النواف في الكويت عام 1956 في عهد المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، تلك الحقبة المهمة من تاريخ الكويت، حيث تزامن مولده مع صدور دستور الكويت ونيل البلاد استقلالها التام، وترعرع مع الديموقراطية الكويتية الوليدة وبرلمانها المنتخب.



وإذا أضفنا الى تلك النشأة، أن الشيخ أحمد النواف هو الابن الأكبر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لاستطعنا على الفور كشف أسرار نجاح مسيرته كرجل دولة من الطراز الأول، تمكن من وضع بصمات مميزة في جميع المناصب التي تولاها وصولا الى رئاسة الوزراء.



التحصيل العلمي



تلقى رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف تعليمه - كما غيره من أبناء الكويت - في المدارس الكويتية التي كانت قبلة للتعليم لأبناء المجتمع الخليجي، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت.



وبعد دورات عسكرية مكثفة، عُين الشيخ أحمد النواف برتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985.



وبعدما أثبت جدارته في العمل العسكري، التحق بالإدارة العامة بقوة الشرطة بتاريخ 5 مارس 1986 برتبة نقيب.



مناصب أمنية



واصل الشيخ أحمد النواف العمل في المؤسسة الأمنية وتدرج في الرتب العسكرية حتى تمتع بكل مقومات القائد العسكري والأمني، فنال ثقة القيادة السياسية وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية.



ثم شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.



نجاح رياضي



الشخصية القيادية التي أصقلتها التجارب في العمل العسكري والأمني زودته بعوامل النجاح في المجال الرياضي، فقد نال الشيخ أحمد النواف عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي، وأصبح مديرا للكرة في العصر الذهبي لذلك النادي العريق، وعضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988.



ونظراً لخبراته التدريبية والإدارية والرياضية، فقد تمت تزكيته رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة لفترات عدة، فضلاً عن ترؤسه لاتحاد الشرطة الكويتي.



محافظاً لـ«حولي»



بعد أن تقاعد الشيخ أحمد النواف عن العمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول متقاعد، لم يؤثر الراحة واستأنف خدماته الجليلة في خدمة الوطن، فتم تعيينه محافظا لـ«حولي» عام 2014 بدرجة وزير، وتمكن بفضل خبراته الواسعة من إحداث نقلة نوعية في المحافظة نالت إشادة المسؤولين والقيادة السياسية، حيث دشن حزمة مشروعات تطويرية بالتعاون مع الجهات الحكومية طوّرت من البنى التحتية وحققت الراحة للمواطنين والمقيمين وأبرزت الوجه الحضاري للبلاد.



ومنذ توليه منصب محافظ حولي أحدث تطويرا في عمل المحافظين، وتبنى جملة من المقترحات للنهوض بالمحافظات والارتقاء بعملها وتفعيل الصلاحيات المنوطة بالمحافظ، كما لم يكتف بالأفكار بل حرص على التطبيق من خلال طرح الرؤى في اجتماع جمعه مع بقية المحافظين، لصياغة تلك الرؤى ورفعها الى مجلس الوزراء، بما في ذلك «الهيكل التنظيمي لإدارات المحافظات»، هذا الى جانب تطويره الأعمال الإدارية والتنفيذية في المحافظات، والوصول الى صيغ موحدة فيما يخص مشروع القوانين المقترحة المرتبطة بعمل المحافظات، وإيجاد الحلول للمعضلات التي تواجه العمل فيها. وفي أكثر من موضع، تطرق الشيخ أحمد النواف للمرسوم الأميري رقم 81 لسنة 2014 بشأن صلاحيات واسعة للمحافظين، وتوفير بيئة مناسبة في المحافظات، وإقرار الهيكل التنظيمي المعتمد لإدارات المحافظات.



الحرس الوطني







وفي نوفمبر 2020، صدر أمر أميري بتولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.



وبعد تعيينه، أوجز الشيخ أحمد النواف رؤيته للحرس الوطني، معربا في كلمة ترحيبية عن فخره واعتزازه بثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني استكمالا لمسيرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ترك في هذه المؤسسة بصمات وإنجازات كبيرة باذلاً مع إخوانه رجال الحرس الوطني (مصنع الرجال وعرين الأبطال) كل ما في وسعهم للارتقاء بمؤسستهم حتى تؤدي دورها في منظومة الدفاع والأمن وإسناد أجهزة الدولة بالتعاون مع إخوانهم في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام وجهات الدولة المختلفة بكل كفاءة واقتدار وتقديم الخدمات المهمة والمساندة لمؤسسات الدولة أثناء التصدي للطوارئ والأزمات.



وأضاف حينها أن هذا التعاون يمكّن الحرس الوطني من قراءة دوره الاستراتيجي الجديد الذي تقوم به المؤسسات المعنية بالأمن لإسناد مؤسسات الدولة أثناء التصدي للطوارئ والأزمات من خلال تقديم ودعم الخدمات المهمة وقت الضرورة باعتبارها أحد مقومات أمن الوطن وركيزة للنأي بالمجتمع عن أي مشكلة قد تعيق مسارات التنمية وتعرقل مسيرة البناء.



وفي 30 مارس ٢٠٢١، دشن الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 تحت شعار «حماية وسند».



وفي 27 يوليو ٢٠٢١، شهد الشيخ أحمد النواف هبوط أولى طائرات «الكاراكال» في معسكر الصمود بعد دخولها الخدمة في الحرس الوطني، قائلا حينها: إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المتواصل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وإصرار القيادة في الحرس الوطني على دفع عجلة التطوير والإنجاز في هذه المؤسسة العريقة لتصبح جهاز الإسناد الأول في الدولة وفقا للخطة الاستراتيجية السابقة والوثيقة التوجيهية الحالية 2025 (حماية وسند)، موضحا أن الطيران العمودي يشكل أداة قوية للحرس الوطني للقيام بدوره في إسناد أجهزة الدولة، حيث يسهل عمليات نقل القوات والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ويقلص الجهود والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المهام.



وزارة الداخلية



وفي مارس 2022، صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



ومع تعيينه وزيرا للداخلية، أصبح النواف أول وزير للداخلية في تاريخ الكويت يتدرج في مختلف مناصب الوزارة منذ أن كان نقيبا حتى رتبة فريق، ثم تولى العديد من المناصب وصولا الى وكيل مساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل مساعد لشؤون التعليم والتدريب الشرطي.



فالشيخ أحمد النواف كان ابن الوزارة والخبير بشؤونها وبكل إداراتها والقيادات الأمنية التي استطاع توظيفها بالشكل الصحيح.



وقد أصدر الشيخ أحمد النواف خلال توليه مهام الوزارة قرارات عدة وشكل لجانا أكدت مدى جدية وانضباط وحرص هذا القيادي الكبير على تحسين الأوضاع سواء في وزارة الداخلية او بالنسبة لقوة الإطفاء العام، وإعطاء كل ذي حق حقه، وكان لتلك اللجان والقرارات تقويم بعض الأمور والمشكلات التي عانت منها الوزارة وقوة الإطفاء.



كما شكّل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين، وأتت هذه اللجنة ترجمة لما تفضل به سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



قوة الإطفاء



وبالنسبة لقوة الإطفاء، برهن الشيخ أحمد النواف على الرغبة الصادقة في الإصلاح ومعالجة أمور مرت عليها سنوات، فأمر بتشكيل لجنة عالية المستوى لا يقل التمثيل فيها عن درجة وكيل وزارة مساعد برئاسة قوة الإطفاء العام وعضوية وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تكون مهمتها إزالة المخالفات للوقاية من خطر الحريق في مواقع مختلفة بالبلاد وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام.



المهام الجسيمة



كما اعتمد لائحة العلاج بالخارج لعسكريي قوة الإطفاء العام وذويهم، ولا شك أن اعتماد اللائحة دعم لرجال الإطفاء نظير تضحياتهم ومهامهم الجسيمة، ونظير ما يتعرضون له من الإصابات أثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم على أعلى مستوى.



الرؤية الجديدة



ومع توليه وزارة الداخلية، أعلن عن رؤيته المستقبلية للوزارة، مؤكدا أنه جاء إلى وزارة الداخلية للإصلاح وتعديل الأوضاع بالعدل والإنصاف.



وخاطب القياديين بالقول: «أنا كنت أعمل بوزارة الداخلية، وتقاعدت منها منذ سنوات، واتجهت للعمل كمحافظ، ثم الى مؤسسة الحرس الوطني، ولكن القدر جاء بي مرة أخرى لكم بوزارة الداخلية، كيف؟ لا أعلم، ولكن أتيتكم، والتعامل معكم سوف يكون سهلا بالنسبة لي، كوني كنت أعمل معكم في السابق، وأعرف غالبيتكم من وكلاء مساعدين ومديرين عامين».



كما قال النواف حينها: «نحن مقبلون على عهد جديد وسنهتم بتطوير وزارة الداخلية، ووضع خطة زمنية لمدة 5 سنوات مقبلة لتأهيل قادة للمستقبل، بارك الله فيمن كانوا موجودين، وجزاهم الله خيرا، فقد اجتهدوا وأعطوا، ويجب الا ننكر ذلك، نشكركم ونثني عليكم طوال السنين التي قضوها في خدمة بلادهم، ولنعط فرصة للصف الثاني من القيادات وتهيئتهم، ليتعلموا من القادة الموجودين عندنا، وطالما أنا موجود وقبل أن أخرج من الوزارة، يجب أن أهيئ قادة جددا لسنوات مقبلة، و«الداخلية» فيها أجيال موجودة، ويجب ان يبدأ العمل في تأهيلهم والاهتمام بهم، ويتعلمون منكم كقادة، وتستفيدون من أفكارهم».



تطبيق القانون



كما يعتبر الشيخ أحمد النواف طوال مسيرته من أشد الحريصين على احترام القوانين والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع حيث طالب في احدى المناسبات رجال الأمن، ضباطا وأفرادا، بضرورة التعامل مع الجمهور، من مواطنين ومقيمين باحترام، بعيدا عن الظلم او الإهانة، ولاسيما للوافدين الذين دعا الى التعامل معهم بمسطرة واحدة، وان الظلم غير موجود في قاموسه، متوعدا أي ضابط يسيء أو يتعسف مع المواطن أو المقيم، بألا يكون له مكان في وزارة الداخلية، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. كما أكد ضرورة تطبيق القانون ومخالفة من يتجاوزه، مشددا على ضرورة احترام الجميع وتعديل التركيبة السكانية، واستغلال طاقات الشباب الكويتي.



الإصلاح



ولطالما طالب الشيخ أحمد النواف بضرورة معرفة كل شخصية لمسؤولياتها فخاطب قيادات وزارة الداخلية لدى تسلمه الوزارة قائلا : «الكل يعرف حجم المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق وزارة الداخلية فعليها العبء الأكبر من أي وزارة أخرى. وأطلب منكم التعاون فيما بينكم وأعدكم أنني مهما أفعل فلن أظلم أحدا، و(الظلم مو في قاموسي)، جئت لإصلاح الوضع، وليس معنى ذلك أن يغضب مني البعض، فالنقل والتقاعد والتدوير سُنة الحياة ولابد ان نتقبل سُنة الحياة.



وتابع ملخصا رؤيته للوزارة: «جئت للوزارة لأحاول وأبذل كل ما أستطيعه للنهوض بها، وإذا لم نتعاون فلن ننهض بالوزارة، وأثق اننا إذا وضعنا ايدينا في أيدي بعض، فستتحقق الأهداف المنشودة.



الاحترام المطلق



المواطن أولوية مطلقة عند رئيس الوزراء الجديد، حيث قال في مارس 2022: «لنحرص على المواطن بالدرجة الأولى، علينا أن نشعر به، ونستشعر متطلباته، وأكثر من يتعامل مع المواطنين ضباط الصف في الأمن العام والنجدة والمرور، فهم يشعرون بمشاعر الناس، ونأتي إلى المخافر والشكاوى التي تأتي اليها، يجب الاهتمام بها، ركزوا على المواطنين وساعدوهم قدر ما تستطيعون، وبالحق وليس بالتعسف، يجب احترام الصغير قبل الكبير، والاحترام منكم يجب ان يكون لكل شرائح المجتمع والمقيمين على أرض الوطن الحبيبة، وذلك بالتعامل الراقي معهم، خصوصا من الضباط والعسكريين الذين يعملون في الميدان والطرق، فإذا أردت أن تحرر مخالفة فعليك احترامه، تريد أن تحرر له مخالفة فلا مشكلة، ولكن عليك احترامه، وصدقوني اي شكوى على ضابط يسيء ويتعسف مع المواطن او المقيم بعد الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه، فلن يكون له مكان بيننا، لأن الذي لا يحترم المواطن والمقيم لا يحترم بلده، فأرجو احترام الجميع وتطبيق مسطرة القانون على الجميع، وتذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل أمورهم، وهذا سوف ينعكس على سمعة الجهات الحكومية».



الوطن والمواطن



الشيخ أحمد النواف الحريص على الشفافية، قال في كلمة له في مارس الماضي: هناك كثير من المشاكل يجب حلها، لنعمل ونحن مرتاحون، ويجب وضع أيدينا بأيدي بعض، ونضع اصبعنا على موضع الخلل، ويجب أن نراعي الله في الوطن والمواطن، فنحن لسنا مخلدين وجميعنا سوف نغادر الحياة.



أحمد النواف في سطور







٭ مواليد الكويت عام 1956، حاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت.



٭ شغل رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985 ثم تدرج في السلك العسكري (الدفاع والداخلية) حتى وصل إلى رتبة فريق أول.



٭ شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.



٭ عين بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.



٭ وفي نوفمبر 2020، صدر أمر أميري بتولي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.



٭ وفي مارس 2022، صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.