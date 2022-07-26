ثمنت المستشارة الديبلوماسيـــة للرئيس الإيطالي ايمانويلا دأليساندرو مكانة الكويت البارزة على الصعيد الدولي بفضل سياستها المتوازنة ودورها في تعزيز الاستقرار وريادة العمل الإنساني.

وذكرت سفارة الكويت لدى إيطاليا في بيان لـ (كونا)، أن ذلك جاء خلال استقبال مستشارة الرئيس سيرجو ماتاريللا للسفير الشيخ عزام الصباح، حيث قدمت له تحية رئاسة الجمهورية بمناسبة نهاية فترة عمله المثمرة في البلاد.

وأضاف البيان أن المستشارة دأليساندرو أشادت بدور الكويت المهم ومكانتها الدولية النابعة من سياستها الخارجية الإيجابية والمتوازنة ببعدها الإنساني والتنموي الرائد الذي يحظى باحترام وتقدير دولي كبير. من جانبه، أكد السفير الشيخ عزام الصباح امتنانه للرئاسة والحكومة الإيطالية لما لمسه من روح المودة والتعاون التي تعكس عمق وطبيعة العلاقات بين البلدين.