عاطف رمضان



أكد عدد من المواطنين ان تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء خطوة جيدة للإصلاح، واصفين ذلك بالاختيار الموفق والحكيم من صاحب السمو، لأنه يتمتع بخبرات واسعة وحقق إنجازات متعددة خلال توليه المناصب العديدة.



وتمنوا في تصريحات لـ«الأنباء» التوفيق للنواف خلال المرحلة المقبلة، أملين ان تشهد قطاعات الدولة ووزاراتها تطورا فيما يخص الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات التي تهم المواطن، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، هنأت د.خديجة المطيري رئيسا مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنية من الله تعالى ان يعينه على تحمل هذه الأمانة خلال الفترة المقبلة.



من جانبها، قالت م.ابتسام الغنام: نبارك للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لاختياره من قبل صاحب السمو الأمير لرئاسة مجلس الوزراء، سائلة الله له العون والسداد.



بدوره، بارك مشاري الفضل لرئيس الوزراء بمناسبة حصوله على ثقة صاحب السمو، متمنيا له التقدم والنجاح لما فيه الخير لصالح البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.



من جهته، بين عبدالرحمن صالح أن صدور الأمير الأميري بتعيين النواف رئيسا للوزراء اختيار موفق لأنه يتمتع بخبرات منها انه كان محافظا سابقا لحولي والنائب الأول لسمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وخلال فترة قليلة قام بالعديد من الإصلاحات واصدر الكثير من القرارات الوزارية المميزة.



وزاد: أؤيد التغيير الذي تشهده البلاد حاليا والنواف سيكون رئيس وزراء إصلاحيا وسوف يعمل لمصلحة البلاد والوطن، والمواطنون يتأملون الخير خلال الفترة المقبلة.



في السياق ذاته، لفت عمر العنزي إلى ان تعيين النواف رئيسا للوزراء خطوة جيدة للإصلاح، متمنيا من الله تعالى التوفيق والسداد له خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في ان تشهد البلاد تطورا فيما يخص الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القضايا التي تهم المواطن و«الكويت تستاهل».



وقال عبدالحميد العازمي: نتمنى من الله تعالى ان يوفق الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على تحمل الأمانة، وان يكون هناك تعاون وتوافق بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة.