معصومة المبارك: نسأل الله أن يوفقه لوضع الكويت على طريق التنمية ومكافحة الفساد

العدساني: نتمنى مستقبلاً أجمل للبلاد.. ولرئيس الوزراء كل التوفيق والسداد

المطوع: النواف يحظى بشعبية كبيرة والجميع يأمل في بناء دولة عصرية عمادها الإصلاح والعدالة

بورسلي: الملفان الاقتصادي والسياسي وتعديل التركيبة السكانية أبرز القضايا أمامه



دارين العلي - آلاء خليفة - عاطف رمضان ـ محمد راتب



لاقى الأمر الأميري الخاص بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الحكومة الجديدة ارتياحا وترحيبا كبيرا من مختلف الأوساط الرسمية والشعبية، وسط حالة من التفاؤل بالمزيد من العمل والإنجاز خلال المرحلة المقبلة، حيث أعرب عدد من الوزراء السابقين في تصريحات لـ «الأنباء» عن أملهم في ان يسود التعاون بين الجميع لدفع عجلة التنمية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.



وأكدوا ان اختيار الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء اختيار موفق وصادف أهله نظرا لكفاءته وشعبيته الكبيرة ومحاربته للفساد وتشديده الدائم على تطبيق القانون، داعين الله ان يوقفه لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، تقدمت الوزيرة والنائبة السابقة وأستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت د.معصومة المبارك بالتهنئة للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمناسبة صدور الأمير الأميري بتعيينه رئيسا للوزراء.



وقالت المبارك: ندعو الله عزّ وجل ان يوفق النواف لما فيه خير البلاد والعباد ووضع الكويت على طريق التنمية ومكافحة الفساد، مضيفة أنه لا تنمية حقيقية من دون محاربة الفساد المستشري ماليا وإداريا.



الإصلاح والتنمية



بدوره، أكد الوزير السابق عبدالرحمن المطوع أن المواطنين استبشروا خيرا بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، مباركا له الثقة السامية من القيادة السياسية، سائلا الله أن يعينه على حمل الأمانة ويوفقه في أداء مهمته فالاستحقاقات كثيرة وكبيرة.



وبين المطوع أن النواف لم يسبقه رئيس وزراء حظي بهذا التفاؤل الشعبي، ما يزيد من الأعباء والمسؤوليات بتطبيق القانون ووأد الفساد وبناء دولة عصرية عمادها الإصلاح والعدالة والتنمية، وتوفير الحياة الكريمة للجميع.



من جانبه، أعرب الوزير الأسبق أحمد العدساني عن تفاؤله بمستقبل مبهر للبلاد، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لرئيس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.



خبرة طويلة



من ناحيتها، هنأت وزيرة التجارة السابقة د.أماني بورسلي رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف على نيل ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، مشيرة الى ان الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي، ويتمتع بالمقومات اللازمة لتولي هذا المنصب الحيوي.



وقالت بورسلي: نتمنى له كل التوفيق والسداد في تحقيق رؤى القيادة من إصلاحات وتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة الكويت، ويأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي والسياسي وتعديل التركيبة السكانية وتطوير التعليم وتحسين الخدمات العامة والصحية وتعديل هيكل القطاع العام بما يساهم في خلق فرص وظيفية للمواطن وتحسين مؤشرات الدولة في التصنيفات العالمية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وغيرها.



حفظ المال العام



وفي السياق ذاته، بين وزير الكهرباء والماء السابق م.محمد بوشهري انه عمل مع الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عندما كان محافظا لحولي في مسألة ترشيد الكهرباء، لافتا الى انه يعمل بصمت وبكثير من المسؤولية تجاه قضايا المحافظة على موارد الدولة والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون وهذا ما نحتاج اليه اليوم في الكويت.



وقال بوشهري ان الكويت اليوم تحتاج الى مسؤول لديه هذه الصفات، لأنه يسير في الطريق الصحيح، متمنيا ان يكون التشكيل الحكومي فريقا متمكنا ولديه نفس حرص رئيس الوزراء في المحافظة على موارد الدولة وتطبيق القانون.