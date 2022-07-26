الفريج: نتمنى للنواف التوفيق في حمل الأمانة والسعي نحو خير البلاد

العجمي: متفائلون بالمزيد من الخير في المرحلة المقبلة

المناع: المرحلة الحالية تتطلب معالجة قضية الميزانيات وبعض الاقتراحات والمشاريع وحلّ المجلس

الهندي: صاحب خبرة واسعة وخير من يقود الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة



بشرى شعبان - دارين العلي - محمد راتب



تقدم عدد من القياديين في هيئات ووزارات الدولة بالتهنئة إلى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمناسبة الثقة السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدين انه قرار موفق وصادف أهله.



وأكدوا في تصريحـات لـ«الأنباء» ان النواف مشهود له بحسن الأداء والحكمة والرزانة واختياره رئيسا للوزراء بشرى طيبة وجميلة للشعب، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قدم وكيل وزارة الكهرباء بالوكالة م.خليفة الفريج التبريكات لرئيس الوزراء بمناسبة الثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، املا له التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة والسعي نحو خير البلاد ورفاهية المواطنين.



أعباء كبيرة



بدوره، أعرب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي باسمه واسم جميع العاملين بالهيئة عن أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، داعين الله عز وجل أن يعينه على أعباء المهام الكبيرة التي ألقيت على عاتقه في مسيرته الحافلة بالإنجازات والنجاحات لخدمة وطننا الغالي، سائلين الله أن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد وتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للكويت.



من جانبه، توجه الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي بالتهنئة للنواف على ثقة القيادة السياسية، داعيا الله ان يكون ذلك بداية عهد جديد للإصلاح.



وتوجهت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف هنادي المبيلش بالأصالة عن نفسها ونيابة عن جميع العاملين بالهيئة بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات لرئيس مجلس الوزراء، سائلة الله عز وجل أن يعينه على حمل الامانة والمهام الكبيرة، متمنية له المزيد من النجاح في مسيرته الحافلة بالإنجازات.



بدورها، رفعت نائب مدير عام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالانابة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان اسمى آيات التهاني والتبريكات للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.



كما توجه نائب مدير عام الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية بالانابة في الهيئة عامر العنزي بالتهنئة للنواف، داعيا المولى عز وجل أن يعينه الله على حمل المسؤولية ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد.



الرجل المناسب



وبارك الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف محمد ناصر العليم للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق والسداد وأن تكون هذه الثقة امتدادا للمناصب التي تولاها النواف، ونجح فيها نجاحات باهرة.



وأضاف العليم أن من أبرز ما يتميز به النواف القيادة الحكيمة للمراكز التي تولاها سابقا وذلك بشهادة المقربين منه إلى جانب التركيز على الإنجاز، ومكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين وتقديم مصلحة المواطن، والعمل على رفعة الكويت في جميع المجالات الإدارية والقيادية والأمنية، مبينا أن الكويت بحاجة في هذه المرحلة من تاريخها لشخصية قيادية مثل النواف وتعيينه بشرى خير، وهو قادر على اختيار أعضاء الحكومة بعناية فائقة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.



نهج إصلاحي



بدوره، هنأ مدير إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير د.نايف عبيد العجمي الكويت بالاختيار للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لإدارة عجلة التنمية وتحريكها، وإحياء النهج الإصلاحي، متمنيا له التوفيق في تحقيق ما يتوقعه منه الشعب الكويتي من إصلاح وتنفيذ لمشاريع تنموية كبيرة تهم المواطن والمقيم، عبر سياسة حكيمة يتمتع بها النواف وخبرة واسعة في معالجة الملفات وتنفيذ للمشاريع الحيوية وتحويل وزارات وجهات الدولة الى الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أمامه فرصة تاريخية لخدمة الكويت وتحقيق الإنجازات.



وأعرب العجمي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وحصول تغييرات ملموسة على أرض الواقع، فالثقة الأميرية في مكانها الصحيح، والخبرات المتراكمة سيتم تسخيرها لرفعة الكويت وتحسين الواقع إلى الأفضل على مختلف المستويات.



من جهته، رحب رجل الأعمال محمد النقي بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، سائلا الله تعالى له التوفيق والسداد، مؤكدا انه مشهود له بحسن الاداء والحكمة والرزانة، وهذه بشرى طيبة للشعب الكويتي الذي كان ينتظر هذا القرار الحكيم.



وأضاف النقي: النواف أياديه بيضاء وإنجازاته مشهود لها خلال الفترة القصيرة التي تسلم خلالها وزارة الداخلية وهو متمكن ويعلم جيدا متى يتخذ القرارات الصائبة وأمامه أشياء كثيرة نتمنى له التوفيق في تحقيقها، مشيرا إلى ان استقرار الوضع السياسي في الكويت ينعكس ايجابا على استقرار الخليج والمنطقة ونأمل كل الخير خلال الفترة المقبلة.



العمل بصمت



من جانبه، لفت الاكاديمي والباحث السياسي د.عايد المناع إلى ان اختيار الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف لرئاسة مجلس الوزراء موفق، مضيفا انه معروف عنه انه ليس من هواة المناصب وعمل بهدوء وبعيدا عن الاضواء سواء اثناء عمله في السلك العسكري او الحرس الوطني او محافظة حولي فهو رجل عملي وسمعته طيبة.



وشدد المناع على ان المرحلة الحالية تتطلب معالجة قضية الميزانيات، وقد يكون هناك بعض الاقتراحات والمشاريع بقوانين لابد ان تتم معالجتها ومن ثم حل مجلس الامة وتحديد فترة الانتخابات.



وتابع: متأكد ان النواف سيأتي بفريق وزاري ينجز المهمة المناطة مرحليا، والحكومة القادمة انتقالية قد لا يطول عمرها كثير، الا اذا رأت القيادة السياسية ان هناك انسجاما بين رئيس الوزراء ومجلس الامة، ونتمنى ان يشكل فريق وزاري قادر على ان يقنع البرلمان ويلاحق الفساد لاسيما وان النواف من الاشخاص الذين لا يقبلون اطلاقا الفساد وعدم تطبيق القوانين وتعطيل التنمية.



حكومة تكنوقراط



في الاطار ذاته، أكد المرشح السابق لعضوية مجلس الأمة خالد عبدالعزيز الهاجري أن الاختيار السامي الموفق لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف يعكس الرؤية السديدة لصاحب السمو الأمير في إصلاح المسار وتعيين شخصية قيادية ذات شعبية ومحبوبة لدى الشارع الكويتي.



وذكر الهاجري أن أمام رئيس الوزراء ملفات كثيرة تتطلب حلولا جذرية أبرزها التوفيق بين السلطتين من خلال اختيار فريق حكومي من التكنوقراط بعيدا عن الترضيات السياسية والمحاصصة، إلى جانب فتح ملفات الفساد وتطبيق القانون بحذافيره.



وأشار إلى أن التاريخ العسكري لرئيس مجلس الوزراء والتزامه الجاد بالقوانين مؤشر هام لالتزام النهج بمسيرة إصلاحية، مبديا تفاؤله بالمرحلة المقبلة وإدارة الملفات بحكمة بعيدا عن المشاحنات وتصفية الحسابات.



ملفات شائكة



هنأ المحلل الاقتصادي ورئيس مجموعة الهندي العقارية عبدالله الهندي الكويتيين بالثقة الأميرية بسمو رئيس الوزراء صاحب النهج الإصلاحي والخبرة الواسعة في إدارة الملفات الشائكة.



ولفت الهندي أن للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف تاريخا حافلا بالعطاءات وجميع من عرفه يثني على إدارته الناجحة وحكمته في التعامل مع الأحداث والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن من خلال تسلمه لوزارة الداخلية التي نجح فيها نجاحا باهرا، جعله في قائمة المرشحين لهذا المنصب بجدارة.



ورأى أن الكويت ستشهد عصرا جديدا شعاره التطور وتذليل العقبات وإنهاء الملفات العالقة، واللحاق بركب دول الخليج والعالم كله، موضحا أن الشيخ النواف خير من يتسلم هذا المنصب في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة التي يعيشها العالم اليوم.



د. رنا الفارس: دور مهم للنواف في النهوض بالأداء ومحاربة الفساد



تقدمت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بالتهنئة للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على نيله ثقة القيادة السياسية وصدور الأمر الأميري السامي بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء.

وأشارت د.الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن هذه الثقة السامية بالشيخ أحمد النواف تأتي في توقيت تنتظر فيه الكويت وأهلها مسيرة متطلعة بالطموحات والانجازات وفق رؤى وبرامج تسهم في تحقيق اصلاحات تهم الوطن والمواطنين.

وأكدت الوزيرة الفارس أن الشيخ أحمد النواف من الشخصيات الوطنية التي لها دور مهم خلال المرحلة القادمة في محاربة الفساد والسعي للنهوض بالأداء الحكومي.



وتمنت د.الفارس لسمو الشيخ أحمد النواف السداد والتوفيق في أداء المهمة الموكلة له، وهو الذي لطالما عرف عنه حرصه على الإنجاز والاهتمام بالإصلاح وتحقيق رؤية الدولة.



الأنصاري: شخصية قيادية وتاريخه حافل بالإنجازات



هنأ نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة سابقا محمد علي الأنصاري رئيس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بالثقة الأميرية، موضحا أن الشيخ النواف شخصية قيادية ناجحة ولديه تاريخ حافل بالإنجازات وسمعة طيبة بين أوساط المجتمع.



وأشار الأنصاري إلى أن الخبرة الطويلة للشيخ أحمد النواف ستمكنه من حل المشكلات العالقة وتذليل الصعاب، وإعادة الأمور إلى نصابها بمساندة فريق الحكومة الذي سيختاره بكل اقتدار مقدما المصلحة العامة على ما سواها، مشيرا إلى أن الاختيار لم يكن مستغربا إذ كان الاسم يتداول بقوة في الكويت كشخصية قادرة على الإسهام في العبور بالكويت نحو الأفضل.