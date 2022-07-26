

تقدم محافظ حولي علي الأصفر بصادق التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وصدور الأمر الأميري بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء. هذا، وقد أعرب محافظ حولي عن فخره واعتزازه لما قدمه رئيس مجلس الوزراء من جهود مخلصة لخدمة الكويت وشعبها، مستذكرا إنجازاته على مستوى محافظة حولي حتى تدرج الى منصبه الجديد.

وتمنى الأصفر لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف كل التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن العزيز نحو مزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.