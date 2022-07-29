يستضيف لايبزيغ نظيره بايرن ميونيخ على ملعبه ريد بول ارينا في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت على كأس السوبر الألماني، وذلك بناء على قرار من رابطة الدوري الألماني لكرة القدم. وقد أكد دومينيكو تيديسكو المدير الفني لنادي لفريق لايبزيغ، أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه لإلحاق صدمة مبكرة ببايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني.



وجرى السماح لكينغسلي كومان لاعب بايرن بالمشاركة في المباراة، بعد حالة من الجدل بشأن ما إذا كان كأس السوبر يعتبر بمنزلة مواجهة تنافسية رسمية تستوجب غياب كومان بعد تعرضه للإيقاف في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.



وقال تيديسكو في مؤتمر صحافي أمس: «كل بطولة رسمية تكون هناك مساع للفوز بها، نريد الفوز»، مضيفا: خلال فترة الإعداد تدربنا كثيرا بالكرة، الموضوع الأساسي كان عملية بناء اللعب عندما نكون تحت ضغط، في حصص متعددة ركزنا على ذلك من أجل إيجاد حلول في مثل هذه المواقف خلال المباراة، والفوز بكأس السوبر سيكون بمنزلة قطعة الفاكهة فوق الحلوى بعد الفوز بلقب الكأس.