يواجه لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، العائد حديثا الى صفوف يوفنتوس الإيطالي، شبح الغياب عن منتخب بلاده في مونديال قطر بسبب الإصابة. وعاد بوغبا إلى يوفنتوس هذا الصيف عقب رحيله عن مان يونايتد الإنجليزي، لكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى من فترة الاحتراف الثانية له مع النادي الإيطالي، الأمر الذي قد يحرمه من المشاركة في مونديال قطر، بعد أربعة أعوام من قيادة منتخب «الديوك» للفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا. واشتكى بوغبا من الإصابة أثناء تواجده مع يوفنتوس في الولايات المتحدة، وأظهرت الفحوص الأولية أنه يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى. وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فإن بوغبا سيخضع للكشف الطبي بواسطة طبيب متخصص. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى وجود خيارين أمام بوغبا، الأول استئصال الجزء المصاب من الغضروف، والثاني علاج الركبة بشكل كامل. ووفقا لصحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فإن استئصال الجزء المصاب من الغضروف سيؤدي إلى غياب بوغبا لنحو ستة أسابيع بينما إذا قرر النجم الفرنسي علاج الركبة بشكل كامل فإنه سيغيب عن جميع منافسات العام الحالي.