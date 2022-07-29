يدخل ليفربول مواجهة مثيرة مع مان سيتي غدا السبت على لقب كأس الدرع الخيرية الانجليزية على استاد «كينغ باور» في مدينة ليستر، وذلك قبل أن يستهل «الريدز» مشواره في بطولة الدوري الانجليزي بعد ذلك بأسبوع حينما يواجه نظيره فولهام.



وتعد «الدرع الخيرية» ضربة البداية في الموسم الكروي في إنجلترا، وتحظى هذه النسخة بأهمية بالغة كونها النسخة المئوية للبطولة، ما يجعلها نسخة تاريخية يسعى كلا الفريقين للتتويج بلقبها.



ولعل ما يزيد من الاهتمام بهذه النسخة كونها تجمع بين أبرز فريقين في الكرة الإنجليزية على مدار السنوات الأخيرة، بعدما فرضا هيمنتهما على معظم ألقاب الكرة الإنجليزية في السنوات القليلة الماضية.



وقد اقتسم الفريقان ألقاب الكرة الإنجليزية في الموسم الماضي حيث توج «السيتي» باللقب الأكثر أهمية وأحرز بطولة البريمييرليغ، بينما تمكن «الريدز» من الظفر بثانية كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، وسيسعيان غدا إلى مكان مميز في تاريخ البطولة كونها النسخة المئوية وضربة البداية لموسم يتوقع أن يكون من أفضل المواسم الكروية ندية وتكافؤا.



وبعد 9 مواسم متتالية أقيمت فيها المباراة على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة لندن، سيخوض مانر سيتي بطل الدوري وليفربول بطل كأس إنجلترا هذه النسخة من مباراة الدرع الخيرية على استاد كينجغ باور في ليستر، ونقلت المباراة إلى هذا الملعب لانشغال استاد ويمبلي في اليوم التالي مباشرة (31 يوليو الجاري)، بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) التي تستضيفها إنجلترا حاليا.



وسبق لليفربول الفوز بلقب الدرع الخيرية 10 مرات كان آخرها في 2006 وإن شهدت نسخة 2020 آخر ظهور سابق للفريق في هذه المباراة عندما خسر أمام أرسنال بركلات الترجيح، فيما أحرز مان سيتي اللقب 6 مرات سابقة كان أحدثها في 2019 بينما خسر المباراة أمام ليستر سيتي في العام الماضي.



وقد اختتم ليفربول تحضيراته للدرع الخيرية والدوري بالخسارة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي 0-1 أمس الأول في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب الفريق النمساوي ريد بول آرينا، وسجل الهدف الوحيد في المباراة بنيامين سيسكو لمصلحة سالزبورغ (31)، ويبدو أن ليفربول لم يكمل تحضيراته لأفضل انطلاقة ممكنة للموسم الكروي الإنجليزي، وأكد ذلك يورغن كلوب المدير الفني للفريق عندما انتقد بشدة أداء فريقه الدفاعي أمام سالزبورغ النمساوي، واصفا المساحات بدفاع فريقه بأنها «كالطريق السريع»، وعلى الجهة الأخرى يبدو مان سيتي المتسلح بالمهاجم المرعب ايرلينغ هالاند أكثر جاهزية للبدء بحصد الالقاب.