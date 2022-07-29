نقل أيقونة كرة القدم البرازيلية زاغالو (90 عاما)، بطل العالم مرتين كلاعب وثم كمدرب للمنتخب الأسطوري الفائز بمونديال 1970، إلى العناية المركزة في مستشفى في ريو دي جانيرو بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.



وأوضح مستشفى بارا دور في بيان أن المهاجم الدولي والمدرب السابق «في وضع مستقر في الوقت الحالي» و«يتنفس بشكل طبيعي من دون مساعدة أي جهاز»، كما أشار إلى خضوع زاغالو لاختبار مضاد لفيروس كورونا جاءت نتيجته سلبية.



وينشر زاغالو، المكنى بـ«الذئب العجوز» والذي سيبلغ 91 عاما في 9 أغسطس المقبل، بانتظام صورا تذكارية لمسيرته المثقلة بالنجاحات مع الكرة المستديرة عبر صفحته على «انستغرام» حيث يتابعه أكثر من 115 ألف مشترك.



وبعدما عانى من مشاكل صحية لعدة سنوات، نشر أيضا صورة منذ أربعة أيام ظهر فيها وهو في صالون حلاقة.



ودون زاغالو اسمه في سجلات كرة القدم بعدما بات أول من فاز بكأس العالم كلاعب (1958 و1962)، ثم كمدرب (1970)، قبل الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).