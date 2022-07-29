يبدو أن مدافع إشبيلية الإسباني، الدولي الفرنسي جول كوندي، في طريقه إلى توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع نادي برشلونة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية أمس.



وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، إن «برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع، والشيء الوحيد المفقود هو التوقيع الرسمي».



وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 50 مليون يورو و10 ملايين مكافأة.



بدورها، عرضت صحيفة «سبورت» الإسبانية على صفحتها الأولى صورة للاعب الفرنسي تحت عنوان «كوندي 2027». وأكدت الصحيفة المدريدية «آس» أن إشبيلية وبرشلونة أتما صفقة انتقال كونديه الأربعاء «بانتظار أن تصبح رسمية».