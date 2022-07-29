أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم الخميس تعاقده مع المغربي آدم ازنو (16عاما) ظهير أيسر برشلونة الإسباني بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل (17 عاما)، ويعمل بايرن حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، ولكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول، فمن المتوقع أن ينضم ازنو في البداية إلى فريق الشباب.



وأوضح بايرن في بيان أمس أنه ضم ازنو «بعقد طويل الأمد»، وفي المستقبل قد يتنافس ازنو مع الفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي البافاري.



وقال يوخين ساوير مدير فريق الشباب في بايرن ميونيخ: «آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد».



ومن المقرر أن ينتقل ازنو المنحدر من عائلة مغربية، إلى مدرسة في ميونيخ، وقال ازنو: «سعيد للغاية بشأن هذا الانتقال، وتمكيني من مواصلة تعليمي في هذا النادي العظيم».