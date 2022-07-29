أعرب ميرتشا لوتشيسكو المدير الفني لدينامو كييف الأوكراني، عن صدمته إزاء ترديد جماهير فنربخشه التركي اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة الفريقين الأربعاء في اسطنبول ضمن فعاليات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وقال لوتشيسكو لصحيفة «فاناتيك» التركية عقب تغيبه عن المؤتمر الصحافي للمباراة لاعتراضه على هذه الهتافات «المباراة سارت بشكل جيد، لكننا لم نأخذ الجماهير في الاعتبار، لم أتوقع مثل هذه الهتافات، كانت مؤسفة».



وفاز دينامو كييف 2-1 بعد أن امتدت المباراة لوقت إضافي، ليصعد إلى الدور الثالث من التصفيات ويواجه شتورم غراتس النمساوي.



وكان الفوز على فنربخشه ذي طابع خاص بالنسبة لدينامو كييف نظرا لأن الفريق اكتفى بخوض المباريات الودية فقط في أنحاء أوروبا منذ الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق نشاط الدوري المحلي.