اختتم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جولته الأميركية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 2-0 السبت على ملعب «روز بول» في باسادينا بولاية كاليفورنيا، وسجل هدفي «الريال» كريم بنزيمة (19) من ركلة جزاء، وماركو إسينسيو (69).



وتحضيرا لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة «يوروبا ليغ»، في العاشر من أغسطس، بدأ المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت في مايو على ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأثمر خيار أنشيلوتي عن منح النادي الملكي فوزه الأول في جولته الأميركية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة 0-1 في لاس فيغاس، ثم بالتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2 في سان فرانسيسكو.



إلى ذلك، سجل الفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي ممفيس ديباي هدفي الفوز لبرشلونة الإسباني على نيويورك ريد بولز الأميركي السبت، ليختتم العملاق الكاتالوني جولته الصيفية الأميركية دون خسارة.



وسجل الجناح الدولي ديمبلي هدف الافتتاح (40)، وعزز ديباي النتيجة (87)، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان لاعب ريد بول لتدخل عنيف على اليافع بابلو توري.



وفيما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد الپولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد مد وجزر، عاد برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل من أربع مباريات في جولته.



ويختتم برشلونة استعداداته للموسم بمواجهة بوماس أونام المكسيكي الأحد المقبل على ملعبه كامب نو، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإسباني حيث يحاول مقارعة ريال مدريد حامل اللقب بعد حملة تغييرات جذرية في صفوف الفريق.