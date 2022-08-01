أحرز آيندهوفن الكأس السوبر الهولندية في كرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بفوزه المشوق على غريمه أياكس أمستردام 5-3 السبت على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.



وأمام حامل لقب الدوري، نجح رجال المدرب الجديد رود فان نستلروي، المتوجون بلقب الكأس، بالتفوق بفضل ثلاثية من لاعب الوسط غوس تيل وهدفين للجناح كودي غاكبو واليافع تشافي سيمونز (19 عاما) القادم من باريس سان جرمان الفرنسي.



بقيادة المدرب الجديد أيضا ألفرد شرويدر، بديل إريك تن هاغ الراحل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، افتتح آياكس التسجيل بعد ربع ساعة بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة عبر ستيفن بيرخفين القادم من توتنهام الإنجليزي هذا الصيف مقابل رقم قياسي هولندي بلغ 31 مليون يورو.



لكن تيل سجل ثنائية قبل الاستراحة (32 و45+2 برأسيتين من مسافة قريبة)، بعد تمريرتين من غاكبو.



عاد آياكس إلى النتيجة عبر البرازيلي الدولي أنتوني اثر هجمة مرتدة (54)، لكنه فوجئ بهدفين لغاكبو متابعا تسديدة قوية صدها الحارس (66) وتيل من حدود المنطقة ارتدت من الدفاع (69).



رفع آياكس منسوب الإثارة عندما قلص الفارق عبر لاعب الوسط الغاني محمد قدوس بتسديدة نصف طائرة قوية من حدود المنطقة (72) مقلصا الفارق إلى 3-4.



لكن طرد المدافع النيجيري كالفين باسي أوغهيلومبا (79) صعب المهمة على أصحاب الأرض الذين تلقوا الخامس في نهاية المباراة عبر سيمونز المتلاعب بالدفاع بحرفنة.



ويخوض آيندهوفن رحلة مهمة بعد 3 أيام إلى أرض موناكو الفرنسي، لخوض ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.