أدى انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكت في الملعب الرئيسي في أفغانستان إلى مقتل اثنين من المشاهدين، حسبما أعلنت الشرطة السبت بعد يوم على الانفجار.فعند وقوع الانفجار كان مئات الأشخاص يشاهدون مباراة الدوري المحلي في ملعب كابول الدولي للكريكت.وكان المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران قد أكد لدى الاتصال به عقب الحادثة أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية من دون تقديم أي تفاصيل بشأن وقوع إصابات.وقال المدير التنفيذي لمجلس الكريكت في أفغانستان ناسب خان لوكالة فرانس برس: «إن التفجير أودى بحياة اثنين من المشاهدين، قتل أحدهما لدى وقوع الانفجار، بينما توفي الثاني متأثرا بإصابته».ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الجمعة في الملعب.والنسخة الحالية الثامنة من دوري شباغيزا للكريكت، هي الدوري الأول منذ سيطرة «طالبان» على مقاليد الحكم.