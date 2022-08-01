ودّع باير ليفركوزن، ثالث الدوري الألماني الموسم الماضي والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كأس ألمانيا في كرة القدم السبت، بخسارته 4-3 أمام فريق إلفرسبرغ من الدرجة الثالثة.



ومع تلقي شباكهم هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق يانيك روتشلت، سعى رفاق المهاجم التشيكي باتريك شيك إلى العودة بالنتيجة طوال المباراة، إذ بقي ليفركوزن متأخرا بفارق هدفين حتى الربع الساعة الأخير من صافرة النهاية.



وسجل لإلفرسبلاغ أيضا العاجي كيفن كوفي (17 من ركلة جزاء)، لوكا شنيلباخر (37)، وكيفن كونراد (74).



وقلص الفارق لباير التشيكي آدم هلوتشيك (5)، والتشيلي تشالز أرانغيس (30). ولم يحل هدف شيك الثالث في الدقيقة 89، من دون خسارة فريقه الذي بات أول مفاجآت الدور الأول من كأس ألمانيا الذي يختتم الإثنين.



وكان بوروسيا دورتموند تأهل إلى الدور الثاني بفوزه الكبير على مضيفه ميونيخ 1860 من الدرجة الثالثة 3-0.