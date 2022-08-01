أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب، سعادته بفوز فريقه على مان سيتي 3-1 مساء السبت، في مباراة درع المجتمع الإنجليزي، وأحرز «الريدز» اللقب، بعدما قدم لاعبوه أداء قويا أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتألق المهاجم الأوروغواياني الجديد داروين نونيز، الذي سجل هدفا وأهدى فريقه ركلة جزاء، والفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل بدوره الهدف الثاني لفريقه، ومرر تمريرة حاسمة لزميله الكسندر أرنولد ليسجل منها الهدف الأول لفريقه.



وقال كلوب عقب انتهاء المباراة: «لقد أحببت المباراة كثيرا، في معظم الأوقات تعتبر مشاهدة مباريات «السيتي» ضدنا أمرا رائعا، لا نفوز دائما لكنها مباريات مسلية»، مضيفا لعبنا تمريرات ذكية. رأينا داروين نونيز في مواقف خطيرة. استخدم المساحات وحسم المباراة بشكل جيد أيضا.



من جانبه، دافع بيب غوارديولا مدرب مان سيتي عن مهاجم فريقه الجديد إيرلينغ ​هالاند​، بعدما أهدر أكثر من فرصة في مواجهة ليفربول، وقال: «من الجيد أن يرى هالاند الواقع في بلد جديد ودوري جديد لكنه لم يسجل، لديه جودة لا تصدق وسيفعلها، وعندما سجل هدفا في الولايات المتحدة، تحدث الجميع عن مدى إعجابهم به، لقد كان هناك ولديه الفرص، لا شيء يتغير، إنه قوي، في مرة أخرى سيسجل، إنها كرة القدم».



وبارك غوارديولا لخصمه ليفربول بالفوز بكأس الدرع الخيرية، مضيفا كانوا أفضل أولا ومن ثم دخلنا أجواء المباراة، بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل، كنا جيدين حقا، صنعنا الكثير من الفرض لتحقيق الفوز، والآن، علينا أن نتحسن، نحن بحاجة إلى تدريب هذا الشهر للحصول على إيقاعنا وسنفعل ذلك.