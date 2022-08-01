أعلن نادي نوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم امس الأحد تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي اوريل مانغالا من صفوف شتوتغارت الألماني. وعاد نوتنغهام إلى دوري الأضواء بعد غياب 23 عاما.



ولم يكشف نوتنغهام فورست عن أي تفاصيل تخص الصفقة، واكتفى بالإعلان عن ضم اللاعب بعقد طويل الأمد ليصبح الصفقة الـ12 للنادي هذا الصيف.



وترددت أنباء عن انضمام مانغالا إلى نوتنغهام بعقد يمتد لأربعة أعوام مقابل 17 مليون يورو (17 مليون و400 آلف دولار).



ولعب مانغالا (23 عاما) في صفوف شتوتغارت منذ عام 2017، وسبق له خوض مباراتين مع منتخب بلجيكا.