بدأ بايرن ميونيخ الألماني عهده الجديد السبت من دون هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزا لقب الكأس السوبر الألمانية للموسم الثالث تواليا، بفوزه على لايبزيغ بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو ماني.



وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونيخ جمال موسيالا (14)، ماني (31)، الفرنسي بنجامان بافار (45)، سيرج غنابري (66)، ولوروا سانيه (90+8)، فيما أحرز مارسيل هالستنبرغ (59)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (77 من ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو (89) أهداف لايبزيغ.



وقال غنابري بعد الفوز: «نأمل كثيرا في هذا الموسم، أن نكون في القمة مرة أخرى في «البوندسليغا»، الفوز بالكأس، وسنرى في دوري الأبطال. اليوم لعبنا مباراة جيدة. كان من المهم بالنسبة لنا الفوز والظفر بهذه الكأس».



وهي المباراة الأولى الرسمية للنادي البافاري منذ رحيل نجمه ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وتعاقده مع ماني من ليفربول الإنجليزي.



وكان المدرب يوليان ناغلسمان الذي قاد بايرن ميونيخ الموسم الماضي إلى اللقب العاشر تواليا في «البوندسليغا» بفضل الأهداف الـ 35 لليفاندوفسكي، نشيطا في سوق الانتقالات.



تعاقد مع ماني، أفضل لاعب أفريقي، من صفوف ليفربول الإنجليزي، وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو (68.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي نصير مزراوي، وراين خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تل من رين كبديل محتمل طويل الأمد لليفاندوفسكي.