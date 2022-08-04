أعلن اتحاد الجمباز عن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة والتي تستهلها بالمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات في الجزائر سبتمبر المقبل.



وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة فهد الصولة أن وفد منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات سيغادر غدا إلى كازاخستان لخوض معسكر تدريبي لمدة 23 يوما استعدادا للبطولة العربية، فيما سيغادر وفد منتخب الجمباز الفني للرجال والسيدات إلى جورجيا بعد غد لخوض معسكر تدريبي لمدة 20 يوما استعدادا للبطولة العربية أيضا.



وكشف الصولة أن منتخب الباركور سيخوض معسكرا تدريبيا في مدينة ليفربول الإنجليزية اعتبارا من 10 الشهر الجاري ولمدة 17 يوما استعدادا للمشاركة في بطولة العالم ببلغاريا الشهر المقبل.