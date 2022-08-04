أسامة المنصور



أكد بطل سباقات السرعة الإماراتي خالد البلوشي وقائد فريق Bahrain 1 Racing ان الكويت من الدول الرائدة في شتى المجالات لاسيما في مجال رياضة المحركات ومازالت تقدم نماذج متميزة في رياضة سباق السرعة «Drag Race».



وأضاف البلوشي في تصريح لـ «الأنباء» اننا نفتقد المشاركات الكويتية في هذه الرياضة ومن الطبيعي أن ينتج عنه غياب مناخ المنافسة نوعا ما، وهذا ما يؤيدني به أغلب المتسابقين على مستوى الخليج، لذا نطالب بأن يكون هناك تفعيل لهذه الرياضة فالكويت تمتلك تاريخا عريقا ومشرفا بهذه الرياضة ومازالت رائدة. وذكر أن الظروف الايجابية التي تعيشها اللعبة اليوم تصب في صالح تطوير رياضة السيارات والدراجات الكويتية وعلينا جميعا أن ندعم هذه الظروف لنصل في نهاية الأمر الى تنظيم بطولات دولية وعالمية على مضمار حلبة الكويت الدولية والتي تعد صرحا رياضيا نفتخر به ليس فقط في دول مجلس التعاون بل ايضا على مستوى الدول العربية. وأشار البلوشي الي أن الكويت تتمتع بوجود أرضية خصبة تسهم في الارتقاء بمستوى اللاعب واللعبة على حد سواء فعلى سبيل المثال هناك أكثر من ستة أندية كويتية قادرة على دفع عجلة تنظيم العديد من البطولات الدولية مما سيسهم في الكشف عن مواهب جديدة وهي كفيلة أيضا بتطوير الأداء بشكل عام، فضلا عن وجود خبرات كويتية ستكون القاعدة الأساسية لانطلاق هذا التطوير، مؤكدا أن أي تطور ستشهده رياضة المحركات الكويتية سيصب في مصلحة باقي دول الخليج.