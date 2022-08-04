هادي العنزي



أحرز منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب فوزه الثاني تواليا في البطولة الخليجية للشباب التي تجري منافساتها في دبي، وذلك بعد تغلبه على البحرين 64-47 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، وقد سبقه بفوز على نظيره العماني.



ولعب أزرق الشباب في وقت متأخر من مساء أمس مواجهة حاسمة مع نظيره الإماراتي، حيث يتأهل الفائز منهما إلى الدور نصف النهائي الذي يقام غدا الجمعة، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ويتأهل الفريقان الفائزان في نصف النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا المزمعة إقامتها في العاصمة الإيرانية طهران نهاية الشهر الجاري.