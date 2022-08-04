هادي العنزي



أشاد مدير فريق السالمية بدر الخالدي بأداء السماوي أمام الأهلي السعودي، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول في مدينة أزميت التركية، ضمن المعسكر الإعدادي للسماوي تحضيرا للدوري الممتاز الذي ينطلق 25 أغسطس المقبل.



وقال الخالدي لـ«الأنباء»: «خضنا مباراة جيدة مع الأهلي السعودي بكافة المقاييس، متكافئة من حيث المستوى الفني، وشهدت تغييرات عدة على مدار أشواطها الثلاثة من كلا الفريقين، لتتحقق أقصى استفادة ممكنة، وتنتظرنا تجربة مهمة ودية مع الرائد يوم السبت». وأشاد الخالدي بالتزام جميع اللاعبين بتوجيهات الجهاز الفني والإداري للفريق، مضيفا ان المعسكر يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني، ويحقق الأهداف المرجوة، ونأمل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الدوري الممتاز بوقت كاف.



وكان السماوي قد تعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وسجل هدف السالمية مهاجمه الجديد اسو رستم، وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط، وأشرك المدرب الوطني محمد إبراهيم أغلب لاعبي الفريق أمام الأهلي السعودي، للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.