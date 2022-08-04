مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رسميا الاتجاه إلى المدرسة البرتغالية لتطوير المنتخبات في المرحلة المقبلة، حيث تم التعاقد مع المدرب روي بينتو لقيادة المنتخب الأول ومواطنه ايميليو بيكسي لقيادة المنتخب الأولمبي للمرحلة المقبلة.



ويتمتع المدرب بينتو «مواليد 1972» بسيرة ذاتية كبيرة مع خبرة 17 عاما في مجال التدريب منها 8 سنوات مع المنتخب البرتغالي، وحقق إنجازات لافتة منها المركز الأول لمنتخب البرتغال تحت 18 سنة موسم 2018-2019، وذلك في بطولتي لامنجا الدولية في إسبانيا وابوروتو الدولية في البرتغال.



وعمل مدربا لفريق الأهلي السعودي وحقق معه المركز الأول لكأس الأمير فيصل بن فهد تحت 23 سنة.



أما مدرب المنتخب الأولمبي ايميليو بيكسى فهو من مواليد 1973 ويحمل هو الآخر تاريخا مميزا في عالم التدريب، ومنه 15 عاما مع المنتخبات البرتغالية حيث اشرف على قيادة منتخبات المراحل السنية منذ 2007-2008 وكان آخرها قيادة منتخب البرتغال تحت 20 سنة لموسم 2021-2022.



وفي جانب متصل، اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم جداول البطولات المحلية وهي كأس سمو ولي العهد والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، إذ سينطلق الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد في 18 أكتوبر المقبل وحتى 21 منه، على ان تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 26 و27 أكتوبر، وستحدد لاحقا مواعيد مواجهات الدور نصف النهائي والنهائي.



وفي بطولة الدوري الممتاز تنطلق الجولة الأولى منه 25 الجاري بمباراتين، إذ يلتقي النصر مع العربي، والسالمية مع التضامن، وتستكمل في 26 منه، حيث يلتقي الكويت مع الجهراء والساحل مع القادسية وتختتم مواجهات الجولة الأولى في 27 الجاري بلقاء يجمع كاظمة والفحيحيل.



وفي دوري الدرجة الأولى وهو من 4 أقسام تنطلق منافسات الجولة الأولى من القسم الأول في 28 الجاري بإقامة مباراتين إذ يلتقي الصليبخات مع اليرموك، والشباب مع برقان.



وفي جانب آخر، أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام برئاسة البريطاني سنودن والحكم السابق غانم السهلي نائبا للرئيس، والمحاضر الدولي سعد كميل نائبا للرئيس للشؤون الفنية، ومحمد الحداد مقررا، وفرح بودي عضوا.