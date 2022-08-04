اختتمت بطولة «شهداء القرين» للكارتينغ أول من أمس، على حلبة مجمع الكوت بعد منافسات مثيرة، وسط نجاح كبير ومشاركة مميزة من المتسابقين، وبحضور الوكيل بالديوان الأميري ومدير مكتب الشهيد صلاح العوفان وأمين صندوق النادي الكويتي للكارتينغ يوسف الكندري وأسر شهداء بيت القرين.



وجاءت النتائج النهائية كالتالي: في فئة الفتيات جاءت اولا سعاد الزنكي والثانية نورة العازمي وحلت ثالثا شيخة خالد، وفي فئة الفتيان حل أولا يعقوب الزنكي والثاني مشعل الشعلان والثالث حمد الكندري.



وفي فئة البنات حققت اللقب إيمان شمس الدين وجاءت ثانية فاطمة الشويعي وحلت ثالثة شريفة باقر، وأخيرا في فئة الشباب أحرز المركز الأول عبدالله خان وجاء ثانيا فيصل الشويعي وثالثا عادل الشويعي.



وحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على 300 دينار والثاني 200 دينار فيما نال الثالث 150 دينارا.



من جانبه، أكد صلاح العوفان، نجاح البطولة التي تحمل اسما عزيزا على أهل الكويت وهم شهداء بيت القرين الذين سطروا أجمل الملاحم الوطنية وبذلوا أرواحهم فداء للوطن. كما شكر نادي الكارتينغ على تنظيم البطولة الرائع.