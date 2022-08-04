عبدالعزيز جاسم



تعادل القادسية مع فريق السكة الحديد المصري 0-0 في أولى ودياته بمعسكره الخارجي المقام بمدينة 6 أكتوبر وذلك ضمن استعدادات الأصفر لانطلاق الدوري الممتاز 25 الشهر الجاري والذي يستهله خلاله بلقاء الساحل الوافد الجديد يوم 26 منه.



وسيلتقي القادسية في ثاني مواجهاته الودية بمعسكره مع فريق اف سي مصر وبعدها مع الساحل السعودي قبل أن يختتم معسكره بمواجهة حرس الحدود ومن ثم يعود إلى البلاد 12 الجاري لإكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد. وحرص المدرب ناصر الشطي على إشراك أكبر عدد من اللاعبين لكنه بدأ المباراة بتواجد علي جراغ بحراسة المرمى، وفي الدفاع راشد الدوسري وخالد إبراهيم وباتريك مالو ولورانس تراش، وفي الوسط حسام السويسي وعبدالله العنزي وعيد الرشيدي وبدر المطوع، فيما تشارك المقدمة أحمد الرياحي ومامادو سورو.



من جهة أخرى، حقق كاظمة الفوز في أول ظهور ودي له في معسكره الخارجي المقام في صربيا وجاء على حساب فريق سلوغو الكرواتي برباعية دون رد، تعتبر مرضية للجهاز الفني بقيادة الصربي زيلكو ماركوف حيث ساهمت بالوقوف على مستوى بعض اللاعبين خصوصا الوافد الجديد المهاجم النيجيري مايكل أوماه الذي سجل هدفا من ركلة جزاء، وكذلك الإسباني جاي ديمبلي الذي سجل هدفا أيضا، فيما تكفل عقيل الهزيم بتسجيل هدفين. وسيلتقي البرتقالي اليوم في الـ 7:30 مساء في ثاني ودياته مع فريق اف سي بان الصربي على ستاد سلوبودا.



وفي صربيا أيضا، يواصل فريق النصر تدريباته اليومية على فترتين تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان الذي ينتظر وصول باقي المحترفين وهم السوري عمرو ميداني والعاجي أدور روبن والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجه على أمل أن يلتحقوا مع باقي اللاعبين المحليين للمشاركة في المباراة الودية الأولى أمام الظفرة الإماراتي الأحد المقبل.