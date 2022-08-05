مشعل العثمان: البنك حقق أداءً ممتازاً مالياً وتشغيلياً.. بفضل الرقابة المنضبطة على المخاطر والمصروفات

نركز باستمرار على زيادة أعمالنا العابرة للحدود.. ونتائجنا تبرز متانة واستدامة المركز المالي للمجموعة

عرض الاستحواذ من «بيتك» يضع أمام مساهمينا الفرصة للنظر بالمساهمة في خلق كيان مصرفي ضخم

الاستحواذ المقترح ينسجم مع إستراتيجية البنك طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارته منذ تأسيسه عام 2000



أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 22.3% عن أرباح نفس الربع من عام 2021 التي بلغت 138.9 مليون دولار.



وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد، وفي إيرادات الرسوم والعمولات والاستثمار، مع انخفاض في مستوى خسائر المخصصات الائتمانية. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنت عن فترة الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ1.1 سنت للربع ذاته من عام 2021.



كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 113.3 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 162.9 مليون دولار، بانخفاض بلغ 30.5%).

وبلغ صافي دخل الفوائد 218.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 214.7 مليون دولار، بزيادة 1.9%).



وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 292.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني/2021: 261.2 مليون دولار، بزيادة 12.1%)، وذلك بفضل الإدارة الناجحة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الفاعلة للمنتجات المصرفية المتنوعة، والمتوائمة مع الظروف السائدة في السوق.



نتائج النصف الأول



وقد أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة ـ بعد استثناء حصص الأقلية ـ بلغت 340.9 مليون دولار للنصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.



وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة النصف الأول من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت، مقابل 2.5 سنت لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 178.9 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 337.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 47.0%).



وبلغ صافي دخل الفوائد للنصف الأول من عام 2022 430.7 مليون دولار (النصف الأول/2021: 421.7 مليون دولار، بزيادة 2.2%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 603.5 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 552.2 مليون دولار، بزيادة 9.3%).



وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليبلغ 15.3% للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول/2021: 14.6%)، وذلك نتيجة لتحسن مستويات الربحية.



نمو الموجودات



وشهد إجمالي الموجودات للمجموعة ارتفاعا بنسبة 4.7% ليبلغ 43.9 مليار دولار كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية يتوافق مع الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك.



كما ارتفع مستوى العائد على متوسط الأصول للمجموعة ليبلغ 1.7% خلال النصف الأول من العام الحالي (النصف الأول/2021: 1.6%).

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3.4% ليبلغ 4.3 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليارات دولار).



نسبة تغطية عاليةوبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.



من ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.2% (النصف الأول/ 2021: 27.9%)، ويرجع الفضل في ذلك للتركيز المستمر على تحسين خدمة العملاء لزيادة قدرة البنك على استقطاب المزيد من المتعاملين، وذلك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية التحول الشامل للمجموعة.



تحقيق أداء ممتاز



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: «خلال النصف الأول من هذا العام، تمكن البنك الأهلي المتحد من تحقيق أداء ممتاز على الصعيد المالي والتشغيلي.

وقد ساهم في ذلك الإطار المنضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، إلى جانب تركيزنا المستمر على زيادة حجم أعمالنا العابرة للحدود.

تبرز هذه النتائج متانة واستدامة المركز المالي للمجموعة، وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة ونجاح استثماراتها الاستراتيجية في منطقتي الخليج، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وأضاف: «إن عرض الاستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي يضع أمام مساهمينا الفرصة للنظر، بشكل منظم وشفاف، في المساهمة في قيام كيان مصرفي مشترك ضخم من شأنه أن يصبح من بين أكبر مصارف المنطقة التي تتمتع بقدرات مالية وفنية كبرى وملاءة رأسمالية أعلى قادرة على المنافسة الجدية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الاستحواذ المقترح انسجاما مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000، والرامية لأن يتحول البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ ذات قيمة مضافة إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه.

كما تشتمل عملية الاستحواذ المقدمة من بيتك على فرصة المساهمة في كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيلعب دورا محوريا وفاعلا على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية.



مجموعة مصرفية شاملة



البنك الأهلي المتحد ـ البحرين، هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين، حيث يقع مقره الرئيسي، والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.



وتشمل قائمة كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).



جوائز عالمية مرموقة



حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 2016 و2006) ومجلة «يوروموني» (لعامي 2012 و2007).

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله، وجائزة البنك الأكثر ابتكارا في الشرق الأوسط (2021) من مجلة إي إم إي أي فاينانس.