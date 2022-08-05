محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الموافقة على ميزانية مشروعين نفطيين رئيسيين تابعين لشركة نفط الكويت قد تأجلت وفقا لما افات به مصادر مطلعة بالقطاع النفطي، حيث تبلغ تكلفتهما نحو 1.35 مليار دولار، موضحة ان احد المشروعين يتعلق بإزالة الجمود الذي يقف عائقا امام تنفيذ 4 مراكز تجميع في شرق الكويت تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار.



اما مراكز التجميع التي سيتم تطويرها فهي ذوات الارقام التالية: GC-1، وGC-2، وGC-11، وGC-19.



وكان متوقعا في وقت سابق أن يتم طرح مشروع مراكز التجميع هذه في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، ولكن نظرا للتأخير في الموافقة على ميزانية المشروع حتى الان فربما يشهد طرح المناقصة المزيد من التأخير.



اما المشروع الثاني الذي تضرر من تأخير اقرار الميزانية الخاصة به فيتعلق بتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي في المرافق النفطية وهما يعرفان اصطلاحا باسم EWDP-1 وEWDP-2، وتقدر قيمة هذين المشروعين بنحو 650 مليون دولار، وكان من المتوقع طرح المناقصة الخاصة بهما في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين ايضا.



ويقع مشروع المحطة الاولى EWDP-1 على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، اما المشروع الثاني EWDP-2 فيقع على بعد حوالي 40 كيلومترا الى الجنوب منها.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر من العام الماضي أنه قد تم الانتهاء من اعمال الهندسة الاولية والتصميمات الخاصة بالمشروع.



ويذكر ان التخلص من المياه المصاحبة لانتاج البترول تمثل مصدر قلق لشركة نفط الكويت منذ عقدين على الأقل.



فقد شهد حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، زيادات متتالية في المحتوى المائي للنفط المنتج، حيث يتم التخلص من الكثير من المياه المنتجة باستخدام آبار الحقن المخصصة.