أعلنت طيران الجزيرة أمس عن بدء تسييرها لخط رحلات إلى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 22 أغسطس، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعية إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي الواقع في عاصمة القصيم «بريدة».



ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في أعقاب نجاح الخطوط التي سبق أن أطلقتها الشركة خلال شهر يوليو إلى كل من مدينتي حائل وأبها.



وبهذا، تشغل طيران الجزيرة سبع خطوط تخدم بها مختلف مدن السعودية، من بينها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.



وتعليقا على هذا التوسع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: شهدت الرحلات إلى المملكة العربية السعودية طلبا متزايدا خلال الفترة الأخيرة، ونحن سعداء جدا بأن نخدم هذا الطلب بتوفير المزيد من الخطوط التي تمكن المسافرين الكويتيين تحديدا من السفر مباشرة وبأقل وقت إلى وجهتهم المفضلة بدلا من التوجه إليها براً، فالكويت والسعودية تربطهما روابط أسرية، ذلك إضافة إلى التطلعات باستمرار هذا الطلب العالي على الرحلات مع استئناف الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها المملكة خلال الأشهر الأكثر برودة.



وتدعم «طيران الجزيرة» رؤية السعودية لعام 2030 والتي تقود نمو السفر إليها. وتوفر الشركة اليوم أكثر من 60 رحلة أسبوعية لتحتل الصدارة من بين شركات الطيران التي تسير رحلاتها من الكويت إلى المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع هيئة السعودية للسياحة للتسويق للفعاليات والمهرجانات للعملاء في السوق الكويتي.



ومنطقة القصيم هي إحدى مناطق المملكة الـ13، وتشتهر بقمحها وتمورها الرائجة في جميع أنحاء البلاد، كما سميت «سلة الطعام» في المملكة لما تشتهر به من زراعة العنب والبرتقال والليمون والزنباع واليوسفي والرمان والكثير من أنواع الخضراوات.



وعاصمة القصيم هي بريدة التي يقطنها قرابة 60% من إجمالي سكان المنطقة، ويقام فيها مهرجان بريدة السنوي للتمور الذي يستمر على مدار 35 يوما، ويجذب المزارعين والسياح من المناطق والدول المجاورة لبيع التمور ومنتجاته.



وتتميز القصيم بمناخ صحراوي، حيث يكون الصيف طويلا وحارا والشتاء قصيرا ومعتدلا ليتسنى استكشاف هذه المنطق الفريدة، ويمر في المنطقة وادي الرمة الذي يعد أطول وادي في البلاد ويعبر المنطقة بأكملها من غربها إلى الشمال الشرقي.



وتعد مدينة البكيرية جوهرة مخفية وتقع على بعد نحو 40 دقيقة من بريدة، وتتميز بكونها وجهة سياحية واعدة حيث تمتاز بنباتات خضراء مورقة ومناخ دافئ جذاب، بالإضافة إلى المطاعم والمتاجر ومراكز السبا وأيضا المعالم التاريخية والثقافية مثل مسجد الزهراء الكبير ومنتزه الشلال.



أما برج الشنانة فهو برج مراقبة تاريخي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الرس في القصيم، وهو مبني من طوب اللبن.



ويقع بيت البسام التراثي في عنيزة، نحو 30 دقيقة خارج بريدة، وقد تم بناؤه في العام 1955 باستخدام تقنيات الإضاءة والتهوية النجدية التقليدية ويغطي مساحة 3500 متر مربع. ويتميز سقف المبنى الفخم بمنحوتات خشبية نجدية تقليدية، ويحتوي على 30 غرفة موزعة على طابقين، بما فيها غرف نوم وغرف ضيوف وغرف تخزين. وفي الداخل، يمكن للزوار الاستمتاع بالحرف القديمة والمأكولات التقليدية والحكايات الشعبية والقصائد والتراث الموروث والتاريخ.



وتقع واحة عيون الجواء على بعد نحو 50 كيومترا شمال غرب بريدة، ويعني اسمها «برك الوادي» التي كانت تحيط بالمنطقة، حيث إنها من أقدم الواحات التي كانت موطنا للعديد من المجتمعات.