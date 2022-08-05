إقبال الأجانب على أسهم البنوك المحلية مستمر.. وملكياتهم تبلغ 3.4 مليارات دولار بزيادة 0.5%



شريف حمدي



اتسمت تعاملات بورصة الكويت بالتذبذب خلال جلسات الاسبوع، وهو ما يتضح من تباين اداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الاول بشكل محدود وهو ما انعكس على المؤشر العام، فيما جنح المؤشر الرئيسي الذي تعرضت كثير من اسهمه لعمليات شراء وبيع سريعة لتحقيق المكاسب في إطار مضاربي.



وبانتهاء التعاملات الأسبوعية على مكاسب طفيفة للمؤشر الأول، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.2% بإضافة 94 مليون دينار للمكاسب السابقة لتقترب من مستوى 46 مليون دينار، إذ انهت البورصة تعاملات امس الختامية للأسبوع والقيمة السوقية عند 45.92 مليار دينار ارتفاعا من 45.82 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي.



ورغم تذبذب اداء السوق على وقع تذبذب في اداء الاسواق العالمية، إلا ان بورصة الكويت تواصل ادائها وسط دعم ايجابي من أكثر من عامل، اهمها استمرار افصاحات البنوك والشركات عن نتائج ايجابية للنصف الأول من العام الحالي مصحوبة بتوزيعات نقدية مرحلية، إضافة إلى استقرار ارتفاع سعر النفط الكويتي فوق مستوى 105 دولارات للبرميل.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا لافتا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 35% بمحصلة اسبوعية 221 مليون دينار بمتوسط يومي 55 مليون دينار، وذلك انخفاضا من 343 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 69 مليون دينار، علما أن جلسات الأسبوع اقتصرت على 4 فقط نظرا لتعطل السوق مطلع الاسبوع بمناسبة العام الهجري الجديد.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 31%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 990 مليون سهم مقابل 1.420 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% محققا 23 نقطة مكاسب ليصل إلى 8626 نقطة ارتفاعا من 8603 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسرا 4 نقاط ليصل إلى 5871 نقطة انخفاضا من 5875 نقطة.



٭ حقق المؤشر العام ارتفعا بنسبة 0.2% بإضافة 16 نقطة ليصل إلى 7732 نقطة ارتفاعا من 7716 نقطة.



ملكيات الأجانب في البنوك



وعلى صعيد ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية، فقد واصلت قيمة ملكياتهم ارتفاعاتها بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3.38 مليارات دولار، وذلك من 3.36 مليارات دينار الأسبوع الماضي، نظرا لارتفاع القيم السوقية لعدد من الاسهم البنكية خلال الجلسات الماضية تزامنا مع افصاحات توزيعات ارباح مرحلية.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 3 اغسطس الجاري، استمر جنوح الأجانب للشراء من خلال زيادة الملكيات في أسهم 5 بنوك هي بنك الكويت الوطني والخليج والاهلي وبرقان، إضافة إلى بوبيان، فيما تراجعت نسب الملكيات في بنك واحد هو بنك الكويت الدولي KIB، واستقرت في 4 بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) ووربة والتجاري والبنك الأهلي المتحد.



تفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الكويت الوطني بـ0.11% لتصل النسبة الإجمالية إلى 23.56% بقيمة 1.907 مليار دينار، وارتفعت في الخليج بنسبة 0.26% لتصل إلى 16.37% بقيمة 188.1 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك برقان بنسبة 0.02% بنسبة إجمالية 17.53% بقيمة 133.7 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع النسبة في بنك بوبيان بنسبة 0.01% بإجمالي 5.74% بقيمة 179.4 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك الاهلي بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 1.21% بقيمة 7.6 ملايين دينار.



فيما تراجعت في بنك الكويت الدولي KIB بـ0.02% لتصل النسبة إلى 6.20% بقيمة 15.8 مليون دينار، واستقرت ملكيات الأجانب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عند 11.28% بقيمة 926.9 مليون دينار، وفي التجاري عند 0.06% بقيمة 609 آلاف دينار، كما استقرت في المتحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى ذلك استقرت نسبة ملكيات الاجانب في بنك وربة عند 3.98% بقيمة 19.9 مليون دينار.