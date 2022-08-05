محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تلقت عطاءين بشأن مناقصة تصميم وبناء محطة توليد الكهرباء المقرر ان تعمل بالغاز وفق نظام الدورة المركبة وبطاقة توليد قدرها 900 ميغاواط ضمن المرحلة الرابعة من توسعة مشروع الصبية للطاقة والمياه، وذلك حسب البيانات التي حصلت عليها مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية.



وقالت المجلة نقلا عن ميد بروجكتس ان الوزارة تلقت عرضين فقط من شركتين محليتين هما: شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات وبلغت قيمة العرض الذي قدمته 837.3 مليون دولار، في حين قدمت شركة الزين المتحدة للتجارة العامة والمقاولات العطاء الثاني بواقع 866.17 مليون دولار.



ويشمل نطاق العقد المذكور، بالإضافة إلى توريد وتركيب التوربينات والبنية التحتية المرتبطة بها، توريد وتركيب خزانين لزيت الغاز بسعة 15 ألف متر مكعب لكل منهما.



ويهدف هذا المشروع بالإضافة الى مخطط آخر لتحويل المحطة الحالية البالغة طاقتها 250 ميغاواط والتي تعمل بنظام الدورة البسيطة الى نظام توربينات الغاز بالدورة المركبة، إلى زيادة طاقة التوليد في مجمع الصبية للطاقة بمقدار 1150 ميغاواط.



تجدر الإشارة الى ان شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات كانت قد أنجزت في عام 2019 الأعمال الخاصة بمحطة الدورة البسيطة، وفي عام 2020 أكملت أعمال محطة الدورة المركبة في مجمع الصبية للطاقة.



وتشمل المشاريع المخطط لها في الكويت والبالغة قيمتها 20 مليار دولار مشروعات بأكثر من 6 مليارات دولار من الطاقة المتجددة، وفقا لبيانات ميد بروجكتس، مقابل ما مجموعه 6.9 مليارات دولار من المشاريع قيد الإنشاء المقرر ان تعمل على الوقود الأحفوري.