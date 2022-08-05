أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حماد ندى عايد الجريد العنزي، علي محمد غلاب الرشيدي، دلال محمد سعود القطان، حمد بداح فهاد ناصر، أفراح مطلق عويد العنزي، عالي سعد ناصر العجمي، محمد عبدالله محمد الهملان، ريم سمير نعمة الشمري، فهد عبدالرحمن عبدالعزيز العبيد، وعفاف فالح عيد المسيلم.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: طيبة محمد علي السلطان، سلوى عبدالله زيد الظفيري، حليمة فاخر سليماني، خالد فهد سالم العجمي، ورنا عدنان أحمد الرشدان. وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.