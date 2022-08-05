أعلن البنك الأهلي الكويتي عن شراكة جديدة مع منصة «طلبات»، وبموجب هذه الشراكة سيتم منح عملاء حساب الطالب A+ فرصة الحصول على خصم بنسبة 30% عند شرائهم بقيمة 5 دنانير كحد أدنى، واستخدامهم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهذا الحساب، ويسري العرض خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الخميس إلى السبت) حتى 20 الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن حساب الطالب A+ تم تصميمه للفئة العمرية من العملاء بين 16 و25 سنة، ليقدم لهم باقة من الامتيازات، من بينها الحصول على جائزة نقدية فورية تبلغ قيمتها 50 دينارا عند تحويل المكافأة الطلابية، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا تستخدم في المحلات التجارية وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرصة الفوز بسيارة فيات. كما يستمتع عملاء حساب الطالب A+ أيضا بعرض حصري من سينما فوكس VOX Cinemas «اشتر تذكرة واحصل على تذكرتين مجانا»، إلى جانب العديد من العروض والخصومات الفريدة التي تقدم بالتعاون مع علامات تجارية متعددة.



وتعليقا على هذه الشراكة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: يسرنا التعاون مع منصة مرموقة مثل «طلبات» والتي حققت نجاحات مشرفة محليا وكذلك على مستوى المنطقة. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على التزام البنك بتوفير عروض جذابة لعملاء حساب A+ والذين يعتبرون جزءا مهما ومحوريا من الاستراتيجية التي نتبناها كبنك، ونحن نسعى دائما نحو إبرام اتفاقيات مع علامات تجارية بارزة نوفر من خلالها صفقات استثنائية لعملائنا الكرام.



ويؤكد حساب A+ على التزام البنك الأهلي الكويتي بنشر الثقافة المالية وزيادة التوعية بين الشباب ومساعدتهم على بناء أساس مالي صحيح يتماشى مع أهداف حملة «لنكن على دراية»، ويعد حساب A+، الذي يتميز بسهولة الاستخدام، أداة قيمة لأولياء الأمور الذين يرغبون في تثقيف أبنائهم فيما يخص إدارة أموالهم الشخصية بأسلوب ذكي، ومساعدتهم على غرس مبدأ توفير المال.