الشركة وكيل لـ 8 علامات سيارات عالمية لها أسواق مستقرة وواعدة

تحقق نمواً متزايداً في قطاع الأغذية عبر علامتيها «كوستا» و«ويندز»



علي إبراهيم



تدرس شركة صناعات الغانم طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في السوق الأول ببورصة الكويت، وذلك إيمانا من الشركة بأن تلك الخطوة ستعزز تطوير واستمرار أعمالها بشكل مستدام.



وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المجموعة، قتيبة الغانم، رسالة إلى موظفي الشركة، قال فيها: «أبلغكم بأننا في طور دراسة طرح حصة أقلية من مجموعة قتيبة الغانم (صناعات الغانم) للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت، وأؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع».



وأضاف: «اسم (صناعات الغانم) اقترن على مدار أكثر من 100 عام بالعديد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، بينما نحن على مشارف التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية، لدي اعتقاد راسخ بأن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام سيسهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق هذه الخطط التوسعية الطموحة، ناهيك عن آراء كبار الخبراء حول العالم، الذين يجدون أن الاكتتاب العام هو أحد أفضل الممارسات لإضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية والذي ساهم على استدامتها على المدى الطويل».



وأكد أن لوائح الشفافية المرتبطة بالاكتتاب العام ودخول مساهمين جدد مع خبرات وآراء مختلفة ومستقلة، ستسهم في تعزيز عملية الحوكمة خاصة عند تضافر جهود مستثمرين محليين مع مستثمرين إقليميين وعالميين للمشاركة في نمو أعمال الشركة وكسب قيمة مضافة.



وقال قتيبة الغانم: «نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة في تطور أسواق رأس المال في منطقتنا والتي أصبحت محط اهتمام المستثمرين في كافة أرجاء العالم، وقد تجلى ذلك في عدد من عمليات الاكتتاب التي حظيت بنجاح منقطع النظير، ما يؤكد مواءمة البيئة لاتخاذنا مثل هذه الخطوة».



يأتي ذلك فيما يتضمن النموذج التشغيلي لصناعات الغانم نحو 6 قطاعات رئيسية تتضمن نحو 18 مجالا رئيسيا للأعمال ما بين بيع وشراء وتأجير وخدمات ما بعد البيع للسيارات، وصولا إلى صناعات الصلب والسياحة والسفر والخدمات المالية والخدمات الهندسية.



وتفصيلياً، يتمثل القطاع الأول لأعمال المجموعة في مجال السيارات والذي يضم تشكيلة واسعة من 8 ماركات عالمية ذات الثقل وتاريخ طويل بالإضافة إلى علامات تجارية أخرى واعدة، إذ تأتي تحت مظلة الغانم للسيارات العلامتين التجاريتين شيفرولية وكاديلاك، وتحت مظلة الغانم موتورز، تأتي سيارات هوندا ولوتس، أما الغانم أوتو فتضم علامات فورد ولينكولن، فيما يأتي تحت مظلة الغانم أوتومبيل علامتي شيري وأكسيد.



وتمتد خدمات صناعات الغانم في قطاع السيارات إلى مجال دعم السيارات من خلال ما تقدمه من الخدمات السريعة بالإضافة إلى التعديل على السيارات عبر عمليات التخصيص التي توفر كماليات وتعديلات على السيارات، وصولا إلى خدمات تأجير السيارات.



وفي قطاع الهندسة تقدم الشركة خدمات رائدة في مجال التركيبات، ناهيك عن خبرات تمتد لأكثر من 60 عاما، كانت شركة Fixly المزود الرائد لخدمات الصيانة في المنطقة.



وفي القطاع الصناعي تقدم الشركة منتجات العزل بجودة عالية حيث توفر حلول عزل موفرة للطاقة، ناهيك عن عملها في قطاعات الصلب، وكذلك توفيرها حلول المباني الفولاذية حيث تمتد مشروعات الشركة إلى دول أخرى، ومن بين إنجازاتها في هذا القطاع ما تعمل عليه بتوسع كبير في صناعة الصلب بالهند، بعدما بدأت صناعات الغانم بإنشاء منشأة تصنيع مبان فولاذية سابقة الهندسة (PEB) في ولاية غوجارات، خامس أكبر ولاية في الهند.



وبالإضافة إلى مصانعها في الهند، تضم الشركة شبكة مصانع «كيربي للمباني الحديثة» منشآت في الكويت والإمارات الشقيقة وفيتنام، بطاقة إنتاجية مشتركة لجميع مصانعها تزيد على 400 ألف طن متري سنويا، كما أن الشركة في طور تشغيل مصانع في السعودية، وذلك لمواكبة خطط التنمية الطموحة في السوق السعودي.



أما قطاع الأغذية، فقد سجلت فيه صناعات الغانم خطوات مشهود لها، وذلك من خلال حصولها على الامتياز التجاري لعلامة «كوستا» ووصولها بعدد الأفرع في الكويت لـ100 فرع ناهيك عن توسعها بالعلامة خليجيا، وصولا إلى استثماراتها في قطاع المطاعم عبر العلامة التجارية «ويندز».



وفي قطاع السلع الاستهلاكية والمعمرة، تقدم الشركة خدماتها عبر 3 مراكز قوية، وهي: «اكس سايت» العلامة الأشهر في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والساعات والعطور للمستهلكين، ناهيك عن «صفاة هوم» والتي تعد واحدة من أكثر الوجهات إقبالا من قبل المستهلكين الراغبين في تجهيز منازلهم بصورة مميزة، إذ توفر تحت سقف معارضها كل ما يحتاجه العملاء بتيسيرات وأذواق تناسب كافة الشرائح، وصولا إلى خدمة التوزيع التي توفر ماركات كثيرة لقطاع السوبر مارك.



ويتضمن قطاع الخدمات الذي تعمل فيه الشركة عدة مجالات يأتي على رأسها المجال المالي، بالإضافة إلى السياحة والسفر، والنقل واللوجستيات، والمكاتب الذكية.