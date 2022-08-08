علاء مجيد



ارتفع اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية العشرة التي اعلنت عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام الحالي المنتهية في يونيو 2022 بنسبة بلغت 6.76% حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية يونيو الماضي نحو 63.61 مليار دينار مقارنة بـ59.58 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 4.03 مليارات دينار.



فيما ارتفع اجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت 9.88% على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو من عام 2021 وقد بلغت قروض وسلفيات العملاء خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 61.93 مليار دينار مقارنة بـ56.36 مليار دينار في نفس الفترة المقارنة من العام 2021 بزيادة 5.56 مليارات دينار.



ويشير هذا النمو الجيد لحجم ودائع وقروض وسلفيات العملاء لدى البنوك الكويتية، إلى نجاحها في توسع ميزانيتها وتقوية مركزها المالي في ظل بيئة تشغيلية تشهد متغيرات متنوعة أبرزها دورة التشديد النقدي من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بوتيرة لم تشهدها منذ عقود كان آخرها رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 0.75% في يوليو الماضي.



ودائما ما تحقق البنوك استفادة من رفع الفائدة وضع في البنوك الكويتية لا يشبه غيرها من بنوك دول الخليج، حيث اختار بنك الكويت المركزي الكويتي رفع الفائدة بوتيرة أقل بكثير من نظيره الأميركي ورفع في المقابل الفائدة أخر مرة 25 نقطة أساس فقط.



وغالبا ما يعكس المركز المالي قدرة المؤسسات على مواصلة النمو وتحقيق الربحية في المستقبل والوصول الى اقصى استفادة ممكنة من تحسن البيئة التشغيلية وخاصة في قطاعات مثل البنوك الأكثر حساسية لأداء الاقتصاد، وقد أظهرت الميزانية العمومية لأغلب البنوك الكويتية بنهاية النصف الأول من 2022 توسعا إيجابيا وسط ارتفاع النفط وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع.



وبالعودة إلى توزيع ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية، فقد جاء البنك الوطني في المرتبة الاولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 18.92 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 8.74% مقارنة بـ 17.40 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021.



وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم ودائع عملاء يبلغ 16.00 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 1.42% مقارنة بـ15.77 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.64 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 4.22% مقارنة بـ5.41 مليارات دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2021.

وجاء بنك الخليج في المركز الرابع بمقدار 4.57 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.7% مقارنة بـ4.16 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.

كما جاء بنك برقان في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.15 مليار دينار وبنسبة تراجع 4.39% مقارنة بـ4.34 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



كما جاء البنك الاهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.12 مليار دينار وبارتفاع سنوي بلغ 25.84% مقارنة بـ3.27 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.

وفي المرتبة السابعة جاء بنك اهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.17 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3.44% مقارنة بـ3.06 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021. وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.49% مقارنة بـ2.30 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.



وفي المرتبة التاسعة جاء بنك الكويت الدولي (KIB) بحجم ودائع عملاء بلغت 2.28 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية بلغت 28.8% مقارنة بـ1.77 مليار دينار.

واخيرا جاء البنك التجاري عاشرا بحجم ودائع بلغ 2.06 مليار دينار بنسبة نمو سنوية بلغت 1.04% مقارنة بـ2.04 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وجاء البنك الوطني في المرتبة الاولى من حيث قروض وسلفيات العملاء حيث بلغت بنهاية النصف الأول من عام 2022 المنتهية في يونيو الماضي 20.13 مليار دينار وبنسبة نمو 8.84% مقارنة بـ18.50 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021. وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 12.21 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10.16% مقارنة بـ11.08 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.74 مليار دينار وبنسبة نمو 11.58% مقارنة بـ5.15 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2021. وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.88 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 13.9% مقارنة بـ4.28 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.



بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 1.1% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2021 البالغة 4.23 مليارات دينار.