

أثقل الأميركيون كاهلهم بديون إضافية بقيمة 40.1 مليار دولار في يونيو، وفق ما قاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي، مشيرا الى أن الرقم كان أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين.



ونما الاقتراض في أميركا بنسبة 10.5% في يونيو الماضي، مقارنة



بـ 6.3% في مايو، وفقا لتقرير الائتمان الاستهلاكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع الدين المتجدد ـ تقريبا أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة ـ بنسبة 16% بعد زيادة بنسبة 7.8% في مايو.



ونمت الديون غير المتجددة، والتي تشمل قروضا مثل قروض السيارات وقروض الطلاب، بنسبة 8.8% بعد زيادة بنسبة 5.8% في مايو، وهذه الأرقام لا تشمل أرصدة الرهن العقاري، والتي تمثل معظم الديون التي تحملها الأسر.