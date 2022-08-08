أعلن بنك بوبيان عن انتهاء المرحلة الأولى لبرنامج «Boubyan Accelerator» الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل اشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح.



وأعرب الرئيس التنفيذي للخــدمـــات المـصـرفـيــة الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري عن فخر البنك بإطلاق البرنامج ليكون بذلك أول بنك يطلق مسرعة اعمال للشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل في الكويت لمساعدتهم على إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها. وأضاف أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج وهي مرحلة تقديم الطلبات ومراجعتها وعمل المقابلات مع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الاعلان قريبا عن المتقدمين الذين سينتقلون الى المرحلة التالية من البرنامج.



وأضاف: منذ تعاوننا مع DIFC FinTech Hive لإطلاق برنامج (Boubyan Accelerator) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت كان هدفنا ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



وتقدم للمشاركة في البرنامج منذ تم الإعلان عنه في مايو الماضي أكثر من 250 مشروعا وشركة ناشئة من الكويت ودول الخليج في مختلف المجالات لاسيما التكنولوجيا المالية والتعليم والعقارات وغيرها حيث تمت تصفيتهم الى 30 مشروعا تم اختيار 10 منهم بعد اجراء اللقاءات اللازمة للاختيار.



وأوضح التويجري انه من خلال (Boubyan Accelerator) سيعمل بنك بوبيان على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة، وتقديم العديد من ورش العمل واقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، بالإضافة إلى التواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوقين المحلي والخليجي.



وأضاف ان قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نموا متسارعا في السنوات الاخيرة، مؤكدا ان بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيرا إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.



ولفت الى ان البنك من خلال البرنامج يسعى لأن يكون له دور إقليمي في دعم الشركات الناشئة خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا وتحقق الفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.



من ناحية أخرى، قال التويجري: ان إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة مثلها تماما مثل الشركات العريقة والمعروفة خاصة ان هذه الشركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة إذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق والنمو.



وأكد أن البرنامج سيعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية التي بدأت حديثا دخول السوق الكويتي او تلك التي تنوي الانطلاق وذلك من خلال ضغط سنوات من الخبرة في أشهر قليلة للغاية.



وأضاف: من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وأن تستفيد هذه الشركات من خلال عضويتها في برنامج بوبيان من جميع الخبرات والإمكانات التي سيضعها بوبيان بين أيديها.